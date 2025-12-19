『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.5が12月30日（火）にリリース！史上初の二形態を持つ虚狩りが冠を戴く時を見届けよう！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドのHoYoverseは本日、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.5「この身に『希望』を灯すとき」が12月30日（火）にリリースされることを発表しました。Ver.2.5では、プロキシの皆様をシーズン2のクライマックスへとお連れし、虚狩りの葉瞬光や人気メンバーの照が登場。さらに、新たなホロウコンテンツやマルチプレイヤー戦闘、ゲームプレイの改善も同時に実装されます。

新年を迎えるにあたり、プロキシの皆様の日頃のご支援に感謝を込めて、Ver.2.5では無料のS級エージェント「照」、ポリクローム×1000、ジェーンの新コスチュームなど、様々な特典をご用意しております。

『ゼンレスゾーンゼロ』の最新PVはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AqeDdxTbQ6s ]

新エージェントとボンプ

雲嶽山の姉弟子・葉瞬光が初の二形態虚狩りエージェントとして登場。葉瞬光は特殊な「凛刃」ステータスであり、「澄心境」状態に入って独自のエーテルベールを発動すると、凛刃ダメージを大量に与えると同時に、敵にデバフを付与します。

葉瞬光と共に出陣する相棒のボンプ・メメは、敵に向けて剣を連射することが可能です。

さらに、クランプスの黒枝が誇る「常勝不敗」の伝説--S級氷属性防護エージェント・照も登場。可愛らしい見た目とは裏腹に、フィールドを縦横無尽に駆け回り、巨大な武器を振るって敵を制圧します。「氷霜値」を蓄積することで「エーテルベール・湧泉」が発動し、チーム全体に強力なバフ効果を付与します。

新イベントとゲーム体験の改善

強力な仲間の加勢により、衛非地区での決戦も間近に迫ってきます。伝説の青溟剣が始まりの主の根源的な力と共鳴を始め、かつてプロキシたちを幾多の戦いで救ってきたその強大な力が、今や密かに反逆の兆しを見せています。そして、これまでホロウの中にしか現れなかった謎の白い花が、突如として澄輝坪に蔓延し咲き始め、ラマニアンホロウの不穏が広がることを予兆しているようです。プロキシたちは輝嶺石鉱山遺跡へと足を踏み入れ、新たな覚感の術を駆使し、エージェントたちと共にホロウの深層に潜む真実の解明に挑んでいきます。

この冒険は、後日談「空明尋剣録」にて続いてまいります。プロキシたちは葉瞬光を支援し、青溟剣の代償を克服する方法を探ることになります。葉瞬光の機動能力「影なき剣光」を活かして秘境を探索し、イベント参加報酬として、最新音動機含む各種報酬を獲得できます。

また、期間限定イベント「連携調査：神の迷い路」では、マルチプレイ戦闘が登場します。プレイヤーは3人チームを編成し、テンポの速い連携重視の戦闘に挑戦することになり、チームワークと戦術判断力が試されます。

さらに、戦闘以外の新要素として、新機能「プロキシチャンネル」が実装予定です。チャンネルへの参加や作成を通じて、情報共有や交流、依頼の掲示・受注が可能となり、新エリー都での暮らしが、より生き生きとしたものになります。

Ver.2.5では戦闘と育成体験が引き続き改善されます。「11号」、グレース、0号・アンビー、エレン、バーニスの戦闘システムがアップデートし、性能が強化されます。また、その他常設のエージェントも今後強化を予定しています。さらに、式輿防衛戦と危局強襲戦の改善・最適化を進めると同時に、模擬実戦に新たな掃討機能を実装。エーテル電池を消費することで昇格素材や音動機ドライバディスクを素早く入手できるようになり、エージェントの日常育成がより手軽になります。

すべてのプロキシ様を新エリー都へお迎えするため、先行上映機能を通じて、どなたでもVer.2.5のストーリーを直接体験することができます。あわせて、期間限定の各種変調イベントが開催され、これらを活用することで、チームをさらに強化・拡充することが可能です。葉瞬光と照の変調イベントはバージョン期間中常時開放され、後半には特別復刻変調も開催されます。アリス、0号・アンビー、アストラ・ヤオの中から1名を指名でき、初回招集のS級エージェントは必ず指名したエージェントとなります。また、上記エージェントのモチーフ音動機も同様のルールで復刻されます。

『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.5「この身に『希望』を灯すとき」は12月30日（火）よりPlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro、Xbox Series X|S、Xbox Cloud Gaming、PC、 iOSおよびAndroid向けに配信開始予定です。

本バージョンの事前配信登録は受付中です。詳細はhttps://hoyo.link/ZKKBvj57Uをご確認ください。詳しい情報は公式サイト（https://zenless.hoyoverse.com/）をご覧いただくか、Xアカウント@ZZZ_JPをフォロワーしてご確認ください。

『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界です。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となりました。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行きます。

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

(C) COGNOSPHERE