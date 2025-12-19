お年賀に最適！新年を彩る赤い宝石の琥珀糖”1月の誕生石ガーネット”12月19日より発売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

メルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)は、新年を彩るアートな琥珀糖「1月のこうぶつヲカシ-誕生石Garnet-」を、2025年12月19日より販売開始しました。公式オンラインショップ、ハラペコラボ福岡店他にて購入可能、全国発送いたします。年始のご挨拶に。1月生まれの大切な人へ。自分へのご褒美に。美しく輝く宝石のようなお菓子をお楽しみいただけます。

ハラペコラボ公式オンラインストア：https://harapecolab.com/products/1%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%83%B2%E3%82%AB%E3%82%B7-%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3garnet-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-1

1月のこうぶつヲカシ-誕生石Garnet-

1月のこうぶつヲカシ-誕生石Garnet- 価格：3,240円（税込）

毎月一か月間だけお作りする誕生石のこうぶつヲカシ。1月の誕生石ガーネットは、深みのある赤と小さな粒がぎゅっと詰まったような原石の形から柘榴石と呼ばれています。赤色が印象的な鉱物ですが、ローズレッド、グリーン、オレンジ、イエローなど華やかな色が多く、その輝きの強さをモチーフに制作しました。ひとつひとつ職人が手作業で切り出す琥珀糖は、ひとつとして同じものはない、手仕事ならではの温かみで、鉱物や宝石の美しさを表現しています。

1月の誕生石ガーネットの石言葉

「友愛」「真実」「生命力」「忠実」「繁栄」

人間関係や愛情を今まで以上に深め、精神的なバランスを保ち、持ち主に勇気と活力を与え困難を乗り越える力を引き出すといわれています。

純白の化粧箱に赤いリボンがお年賀にぴったり！

一年の始まりにふさわしく、初登場の真っ白な化粧箱でご用意しました。少し光沢のある白が赤いガーネットを引き立てます。紅白のおめでたい色合いは、新年の贈り物にもぴったり。無料でお付けできるお年賀カードもご用意しております。（宝石カードのカートから無料で選択いただけます）12月26日正午までのご注文は年内発送。以降は、新年1月5日より発送いたします。

色とりどりこだわりの味

こうぶつヲカシ〈琥珀糖〉は、表面はシャリっと、中はしっとり、不思議な食感が特徴の和菓子。天然由来の色素で色とりどりに表現したこうぶつヲカシは、色によって異なる様々な味わいが楽しめます。特に、ガーネットの母岩を表現した黒は、琥珀糖には珍しい黒ゴマ味。濃厚な味わいが人気です。

こうぶつヲカシ人気の秘密

砂糖と寒天からできた和菓子の一種、琥珀糖。「こうぶつヲカシ」はこれに鉱物や宝石のイメージを加えた、アート作品のようなお菓子です。石の美しい佇まいを想像しながら、ひとつひとつ職人の手で切り出しており、どれひとつとして同じものはない唯一無二の作品が出来上がります。こうぶつヲカシという名前は、大好物と鉱物をかけ、「いとをかし」なお菓子として名づけました。

商品概要

商品名 ： 1月のこうぶつヲカシ-誕生石Garnet-

販売価格： 3,240円（税込）

原材料名：原材料名：砂糖(国内製造)、寒天、カシスリキュール、黒ごま、レーズン、ラム酒、ホワイトチョコレート(砂糖、全粒乳、ココアバター、植物油脂、脱脂粉乳)、洋梨リキュール、ラズベリーリキュール/トレハロース、着色料(アントシアニン、スピルリナ青、クチナシ黄、ビートレッド、金箔)、乳化剤、香料、酸味料、（一部にごま・乳成分・大豆を含む）

内容量 ： 55ｇ

箱サイズ：横×縦×高さ11.5cm×11cm×3.5cm(外寸）

保存方法： 直射日光・高温多湿を避けて保存してください

賞味期限：出荷日より2週間以上あるものを発送

※乾燥の過程で白く粒が浮かぶことがありますが、砂糖が結晶化したものです。品質に問題ございません。

※配送には細心の注意を払い梱包しておりますが、こうぶつヲカシは大変繊細で割れやすいお菓子となっております。なお、万が一割れたり、ヒビが入っていても味に影響はございません。

購入方法

＜オンライン＞

販売開始日 ： 2025年12月19日販売開始。12月22日より順次発送。

配送について ： 送料別途・全国発送

オンライン購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ：https://harapecolab.com/

＜店頭販売＞

下記2店舗店頭にて購入可。

ハラペコラボ ミュージアムショップ＆カフェ(福岡本店)

所在地 ： 〒815-0073 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1F

営業時間 ： shop & cafe open11:30-close17:00(LO16:30)

定休日 ： 月、日、祝日(不定休)

TEL ： 092-710-1136

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/

(@harapecolab)

CHOOSEBASE SHIBUYA

所在地 ：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1西武渋谷店 パーキング館1階

営業時間 ：11:00～21:00

定休日 ：なし

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など