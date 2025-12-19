山崎伊織投手・田中瑛斗投手が登壇「スペシャルトークショー2026」開催決定！チケットはTIGETにて抽選受付中
読売ジャイアンツ山崎伊織投手と田中瑛斗投手を迎えた特別イベント 「山崎伊織＆田中瑛斗 スペシャルトークショー2026」が2026年1月25日（日）に開催されます。チケットはTIGETにて抽選受付中です。
■「山崎伊織＆田中瑛斗 スペシャルトークショー2026」イベント概要▼出演
山崎伊織 投手 / 田中瑛斗 投手
司会：土井 悠平
▼日時
2026年1月25日（日）
開場：14:15 開演：15:00（予定）
▼会場
大手町プレイス ホール＆カンファレンス
東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイス (イーストタワー) 1F/2F
▼チケット情報
SS席25,000円
S席10,000円
A席6,500円
▼チケット販売ページ
https://tiget.net/events/451907
▼販売期間
2025年12月19日（金）20:00～ 2025年12月21日（日）23:59
抽選結果発表日：2025年12月25日（木）20:00頃
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp