【シリーズ累計700万枚突破】『続けられる強着圧』で支持を集める「ベルミス」、期間限定記念キャンペーンを開催

株式会社ファストノット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：齊藤 駿、以下「当社」）が展開する着圧ブランド(https://belmise.com/)「BELMISE（ベルミス）」は、シリーズ累計販売枚数700万枚を突破したことをお知らせいたします。

シリーズ累計販売枚数700万枚突破記念キャンペーン開催

ベルミスは、業界トップクラス※の強着圧設計を軸に、「履くことで変化を実感し、それを続けられること」に向き合ってきた着圧ブランドです。

2020年のブランド誕生以来、日常に無理なく取り入れられる設計と、確かな実感が支持され、多くのユーザーに選ばれてきました。

この700万枚突破を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、主力商品を対象とした期間限定キャンペーンを実施いたします。

※最大着圧40.6hPa（対象商品：スリムレギンス color＋）

700万枚という数字が示すもの

700万枚という数字は、単なる販売実績ではありません。

それは、日々の暮らしの中で「少しでも続けてみよう」「ちゃんと向き合ってみよう」とベルミスを選んでくださった、一人ひとりの意志と行動の積み重ねです。

ここまで支えてくださったすべてのユーザーの皆さま、そして商品開発や各販売チャネルで提案・サポートいただいたパートナーの皆さまに、心より感謝申し上げます。

ベルミスシリーズ累計700万枚突破記念キャンペーンのご案内

700万枚突破の感謝を込め、ベルミスでは以下の記念キャンペーンを実施いたします。

記念キャンペーン開催キャンペーン概要

キャンペーン名：累計販売枚数700万枚突破記念キャンペーン

内容：対象商品のセット商品のみ700円OFF

特典：セット商品をご購入のお客様の中から、15人に1人

スリムフルレッグ Quick＋（着圧ソックス／税込6,490円相当）をプレゼント

期間：2025年12月19日（金）～12月28日（日）

キャンペーンページはこちら(https://belmise.com/lp?u=belmise_newslc_4c_front_700_chat_st_01_pr_bwrn2iqd9004&utm_source=pr&utm_medium=none&utm_campaign=none)

※継続使用を前提とした設計のため、洗い替えや使い分けを想定したセット商品を対象としています。

※詳細は公式サイトおよびキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーン詳細を見る :https://belmise.com/lp?u=belmise_newslc_4c_front_700_chat_st_01_pr_bwrn2iqd9004&utm_source=pr&utm_medium=none&utm_campaign=none

なぜベルミスは選ばれ続けてきたのか

ブランドイメージ画像

ベルミスは、「履くだけで楽になる」「すぐ変わる」といった一時的な効果だけをゴールにはしていません。脚まわりの重さや違和感、姿勢の崩れといった日々のコンディションと向き合いながら、「きちんとケアを続けられること」そのものに価値を置いてきました。

現代のライフスタイルは、デスクワークや立ち仕事、運動不足、冷えなど、脚の悩みが蓄積しやすい環境です。

「体型が戻りにくい」「脚がパンパンになる」「年齢とともにラインが変わってきた」--

そうした身近な悩みほど、「運動したいけれど時間も気力もない」と後回しにされがちです。

実際に国が実施した調査※では、運動（ウォーキングやジョギング、体操など）について「ほとんどしていない」と回答した女性は47.4%と約半数にのぼっています。

ベルミスは、こうした課題に対し、特別な努力を求めるのではなく、「履くという行動を、続けられるケアに変える」ことを目指してきました。

※令和4年度 健康実態調査結果の報告

成長の歩み--“続けられた結果”としての700万枚

ベルミスは2020年5月にブランドの本格展開を開始し、約1年半後の2021年11月には累計販売100万枚を突破しました。

発売初期から広がっていったのは、「履くことで変化を感じ、それを続けられる」という体験です。

そして2025年現在、シリーズ累計700万枚へ。

この数字の伸びは、日々の中でケアを続ける選択が、多くの人の生活に根付いていった結果だと考えています。

強着圧という“逃げない選択”

ベルミスの核にあるのは、「強着圧」という他社が踏み込みにくい領域です。

第一号商品でありヒット商品となった「スリムレギンス」の開発では、200～300に及ぶ試作を重ね、着圧設計・素材・縫製・履き心地を徹底的に検証しました。

その中で見えてきたのが、「着圧がしっかりしているほど、着用時のフィット感や見た目の印象に対する満足度が高まりやすい」という確かな手応えです。

ベルミスはここに勝ち筋を見出し、「強いけれど、続けられる」設計へと磨き上げてきました。

打ち合わせ風景

機能価値を“日常に落とし込む”設計

たとえば「スリムレギンス Premium」は、足首から太ももへ段階的に圧をかける設計で脚全体を支え、最大着圧約40hPa※1という業界トップクラスの強さを実現しています。

また、商品着用後の試験では、カロリー消費がアップしたという結果※2も報告されています。

※1 衣類圧測定結果に基づくhPa

※2 商品着用後 、人体生理計測（呼吸代謝測定：報告値 各動作時5分間の平均値）安静→運動の順番に連続して測定を行った。運動：踏み台（20cm高）昇降運動10分

※商品着用後の運動効果による

スリムレギンス Premium

これらの機能は、ただ締め付けるためのものではありません。

骨盤・ヒップ周りのサポートや姿勢への配慮まで含め、意識せずともケアが続く体験へと設計されています。

着用イメージ

ラインナップ拡張--生活に合わせた選択肢

ベルミスは現在、レギンスにとどまらず、ガードルやコルセット、ソックスタイプなど、シリーズ全体で21商品を展開しています。

商品ラインナップ

たとえば「着圧は好きだけれど、忙しくて履く時間がない」という声から生まれたのが、「スリムフルレッグ Quick＋」。

強着圧はそのままに、片足10秒レベルで着脱できる仕様へと進化させました。

生活の中で無理なく選べる選択肢があるからこそ、ケアは特別なものではなく、日常の一部として続いていきます。

第三者評価による実績

こうした取り組みは、EC業界における第三者評価にもつながっています。

受賞歴一部抜粋

Qoo10 SHOP AWARD※1、楽天市場「ショップ・オブ・ザ・マンス」5年連続受賞※2など、主要ECでの評価を獲得。

さらに、雑誌『LDK』※3においても、着圧レギンス部門で第1位および「A評価 ベストバイ」に選出されました。

※1 Qoo10 SHOP AWARD 3年連続受賞

2021年：SHOP AWARD カテゴリー賞受賞

2022年：SHOP AWARD MOVE賞受賞

2023年：SHOP AWARD 最優秀賞受賞

※2 楽天市場：ショップ・オブ・ザ・マンス 5年連続受賞

2021年 ショップ・オブ・ザ・マンス 2月度_インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞 2022年 ショップ・オブ・ザ・マンス 11月度_インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞2023年 ショップ・オブ・ザ・マンス 5月度_インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞2024年 ショップ・オブ・ザ・マンス 3月度_インナー・下着・ナイトウェアジャンル賞2025年 ショップ・オブ・ザ・マンス 5月度_スポーツジャンル賞

※3 2025年9月号

BELMISE MEMBERS（ベルミスメンバーズ）--“続ける力”を育て合うコミュニティ

ベルミスは、プロダクトだけで継続を支えるのではなく、「続ける力」そのものを育て合える場づくりにも取り組んでいます。

招待制※コミュニティサイト「BELMISE MEMBERS（ベルミスメンバーズ）」では、うまくいった日だけでなく、「今日はできなかった」という等身大の声も共有しながら、ユーザー同士が励まし合い、続ける工夫を分かち合う場を育てています。

コミュニティはこちらから(https://belmise-members.commmune.com/view/home)

プロダクト体験に加え、コミュニティ体験を通じて、「続けられる選択」を支える循環を生み出していくことも、ベルミスの重要な取り組みです。

※今後、状況に応じて参加方法を変更させていただく可能性がございます。

アパレル領域での展開--生活に近づく体験

現在進行しているアパレル領域での店舗展開は、ベルミスの体験を生活に近づける大切な入り口です。

バラエティショップやECに加え、アパレルブランドとの協業を通じて、

「服を楽しむ流れの中で、自然にケアに出会える」

「理想のラインを意識した上で服を選ぶ楽しさ」

といった新しい体験を広げています。

今後も、より多くの店舗・シーンでベルミスに触れられる機会を拡張していく予定です。

からだケアの専門家、近藤先生のコメント

ORIENTAL GREEN 銀座インディバのオーナーセラピストとして活躍し、ベルミスシリーズでは各種コンテンツ監修にご尽力いただいている近藤先生より、以下のコメントをいただきました。

ORIENTAL GREEN 銀座インディバオーナーセラピスト／インディバスーパーバイザー近藤好美氏

「ベルミスシリーズ累計700万枚突破おめでとうございます！『脚の不調や変化』と真剣に向き合ってこられた多くの方の思いと、真摯に機能性を追求してきたベルミスの想いが重なりあった結果、この数字につながったのだと感じています。

私が長年、施術の場でお客さまからご相談いただいたお悩みは、むくみ・冷え・張り・筋肉バランスの乱れなどが多いです。そしてこれらは、毎日の小さな負担が積み重なって起こるものです。

専門家による定期的なケアももちろん大切ですが、それと同じくらい、自宅での『日々のケア』を続けることも重要だと考えています。

ベルミスの段階着圧設計は脚全体を包み込むような着用感で、心身に負担をかけにくい点が特徴で、日々のケアに取り入れやすい『やさしい選択肢』だと感じています。

むくみや冷え、脚まわりの印象が気になる方にとって、安心して試しやすいアプローチのひとつになるでしょう。

身体はちょっとした工夫で変わっていくものです。ご自身に合うケアを見つけ、その中の一つとしてベルミスが役立つ場面があれば、ベルミスを応援する一人であるわたしも嬉しく思います。」

＜近藤好美氏のプロフィール＞

ORIENTAL GREEN 銀座インディバ

オーナーセラピスト／インディバスーパーバイザー

セラピスト歴25年、インディバ施術歴20年以上。これまでに3,000人以上の身体の悩みに向き合い、ラインづくりやコンディション調整を専門とするからだケアのプロフェッショナル。

ベルミスのこれから

700万枚突破は、ベルミスにとって通過点です。

これからも、他社にはない機能価値と、「続けられること」に向き合いながら、一人ひとりの生活のそばで、前向きな行動を後押しするブランドであり続けたいと考えています。

ブランド担当者コメント

「700万枚という節目を迎えられたのは、ベルミスを日々の生活の中で選び続けてくださった皆さまのおかげです。

着圧は、履いた瞬間だけでなく、続けることで初めて意味を持つもの。だからこそ私たちは、『実感につながる設計』と『続けられること』の両立を何よりも大切にしてきました。

これからも、理想の自分に向き合うきっかけを増やし、前向きな習慣が続くブランドでありたいと思っています。」

会社概要

