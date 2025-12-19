さいとうなおき X TourBox コラボセット発表！最新機種TourBox Elite Plusの限定カラー+コラボグッズ盛りだくさん！

写真拡大 (全11枚)

TourBox Tech Inc.

※画像は監修中のデザインです。 実際の商品と異なる場合がございます。

クリエイター向け左手デバイスTourBoxシリーズの開発・販売を手がけているTourBox Tech Inc.（以下TourBox Tech社）は、2021年からTourBoxを使い始めた人気イラストレーター さいとうなおき氏とのコラボレーションによる「さいとうなおき × TourBox コラボレーションセット」を発表しました。本コラボレーションセットは2025年12月20日（金）20:00 より数量限定でTourBox公式サイトサイトにて発売いたします。



TourBox公式サイト(https://www.tourboxtech.com/jp/)


■ コラボレーションについて


さいとうなおき X TourBoxのコラボレーションセットでは、TourBoxシリーズのフラッグシップモデル「TourBox Elite Plus」の限定カラー「The Deepest Blue Edition」の他に、コラボに向けて設計、制作された限定グッズなども盛りだくさん。全12アイテムを含む、314セット限定の超豪華セット、ぜひお見逃しなく！


■ 商品概要


さいとうなおき × TourBox コラボレーションセット


TourBox Elite Plus ・ The Deepest Blue Edition



深海の静寂と幻想にインスピレーションを得て、実用性と芸術性を兼ね備えた限定クリエイターセット



販売価格


47,967円（税込）


発売日


2025年12月20日（金）20:00より予約受付開始


販売数量


数量限定 314セット（完売次第終了）


■ コラボセット同梱物（全12アイテム）


・デバイス本体　×1


TourBox Elite Plus ・ The Deepest Blue Edition （iPad・Androidタブレット・Mac・PC 全対応）


・コラボレーションパッケージ ×1


・ キャリーケース＋ケーブルセット×1


・フェルトケース×1


・マジックテープ付き収納袋×1


・ノブキャップ×1


・クリアショルダー痛バッグ×1


・TourBox レザーストラップ×1


・TourBox キーホルダー×1


・アクリルスタンド×1


・イラストポストカード×1


・CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1年間ライセンス×1











※画像は監修中のデザインです。実際の商品と異なる場合がございます。


■TourBox × NaokiSaito｜STORY


コラボセットの販売は初めてですが、さいとうなおき先生とTourBoxは以前すでに様々な分野で協力したことがあります。さいとうなおきさんは2021年から創作中でTourBoxを使い始めました。


・2023年より、さいとうなおき先生は多くのイベントや創作現場でTourBoxを使用して、イラスト添削やライブドローイングを行い、創作のワークフローを観客に見せました。2025年ではTourBoxが海外で開催したクリエイターコミュニケーションイベントにも参加し、クリエイター同士の相互交流と成長を促進しました。






・2024年のコミケ104では、4時間に渡って、構想から完成まで、一枚のイラストが0から1TourBoxで創作するプロセス全体を実演。観客は至近距離から創作の細部一つひとつを観察しました。




・TourBoxとさいとうなおき先生は、次世代クリエイターの育成にも積極的に取り組んでいます。2024年には、双方が共同で企画・開発したオンラインイラスト講座 『イラスト秘伝の書』 を展開して、クリエイターに実践的な創作経験と効率的なワークフローを組み合わせたコンテンツを提供しました。2025年には、TourBoxはLIMITSと連携し、さいとうなおき先生を審査員としてLIMITS高校生創作コンテストに要請しました。若手クリエイターへの専門的な指導を通じて、創作の発展を推進しています。






■ さいとうなおき先生がTourBoxを使用する動画


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YqY7dlHC14w ]

■ さいとうなおきについて


イラストレーター・YouTuber


1982年生まれ。山形県出身。多摩美術大学卒業後、ゲーム会社を経て現在フリーランス。


人気カードイラストレーターであり、YouTubeチャンネルの登録者数、78万人の実績を持つ。


※2025年12月時点『お絵描き上達テクニック』などの情報を発信中。


『ドラガリアロスト』メインイラストレーター


漫画『バキ』の着彩などを担当。


■ TourBox について


イラスト、デザイン、写真や動画、音楽の分野で活躍するクリエイターにとって、 クリスタやフォトショ、プレミアプロなどのソフトウェアは、普段の仕事に欠かせないクリエイティブツールです。シリコンバレー発のTourBox Tech社が開発した『TourBox（ツアーボックス）』シリーズは、あらゆるクリエイティブ作業を加速させる革新的なソフトウェアコントローラーです。直感的で効率の高い操作性、卓越したアクセシビリティ、多彩なカスタマイズ機能によって、全世界で高い評価を獲得。これまでに50万人以上のユーザーによって愛用され、クリエイターの新しいスタンダードとなりつつあります。