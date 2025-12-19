【つなぐプロジェクト】　卓球部活生応援企画 ～Tリーグ公式戦使用卓球台をリサイクルして寄贈～

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、これまで行ってまいりました卓球部活生応援の一環として、リーグ卓球台サプライヤーの株式会社三英様のご協力のもと、全国の中学校、高等学校の卓球部の皆さんを選考対象として、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンで使用した卓球台天板に、新たに脚をつけた卓球台1台を寄贈いたします。



Ｔリーグでは、本取り組みを通じ、実際にＴリーグの試合で使用された高品質の卓球天板を廃棄することなく「リユース（再利用）」することで、環境への負荷を低減。スポーツ用具を大切に長く使うこと、また、リサイクルすることを推奨し、持続可能な開発目標（SDGs）への貢献を目指します。公式戦で使用された卓球台がリサイクルされることで、世界トップレベルの選手達と卓球部活生を、そしてその卓球台を使用する皆さんが、つながっていける機会を創出する一助となりましたら幸いです。

【寄贈する卓球台について】

Tリーグ公式戦で使用された天板に、SAN-EI内折式卓球台脚部構造を採用した卓球台



【応募方法と資格】

上記の卓球台が欲しいという学校は、2025年12月19日(金)から2026年1月31日(土)（31日消印）までに、１.『卓球台が欲しい』という想い２.学校名３.部員数４.応募の方のお名前（生徒の方と顧問の先生）４.連絡先（学校の電話番号、または、顧問の先生のメールアドレス）を手紙またはメールを送付ください。

当選のご連絡は2月中旬に当選の学校にさせていただきます。



◆応募資格

日本国内の中学校および高等学校の卓球部

◆手紙の送り先

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 4階 408号室

株式会社Tマーケティング宛

◆メールの送り先

contact@tleague.jp



応募の際は以下注意事項とTリーグからのお願いをご了承ください。

※1：学校の許可を取っての応募をお願いします。

※2：当選された学校の卓球部の顧問の先生と生徒さん1名ずつを3月のプレーオフ 男子または女子のファイナルに招待させていただきます。試合前には授与式を行わせていただきますので、ご出席をお願いいたします。

※3：卓球台のお届けは、2026年4月を予定しております。その様子をTリーグの公式YouTubeチャンネルやSNS、HP等で発信させていただきますので予めご了承ください。

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」と

して活動してまいります。 詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/