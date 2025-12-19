なぜ若手は管理職を拒むのか？「大人の学級崩壊」に挑む、山梨発・人的資本革命の始動

株式会社イマジナ

ブランディングと人的資本経営の専門企業、株式会社イマジナ（代表取締役：関野吉記）が、「2025年の崖」問題が深刻化する2025年12月17日（水）に、山梨県が推進するリスキリング拠点「やまなしキャリアアップ・ユニバーシティ（CUU）」において、「チームを前向きに導くネクストリーダー養成講座」および「経営視点で組織を動かす上級管理職トレーニング講座」（全3回中の第1回）を開講し、「管理職の罰ゲーム化」や「職場内学級崩壊」により機能不全に陥った組織を、人間力（EQ）と理念浸透によって再生させるために、従来のスキル研修とは一線を画す「根本教育」の意義を伝授しました。

【背景と課題】「正論」で崩壊する職場

現在、日本企業の現場では「大人の学級崩壊」とも呼ぶべき事態が進行しています。多様性やコンプライアンスといった「社会の正論」を盾に、自己の権利のみを主張し、組織への貢献や他者への配慮を欠く風潮です。これに対し、管理職は疲弊し、若手の83%が「管理職になりたくない」と答える異常事態（管理職の罰ゲーム化）が起きています。これは特に、人材流動性の低い地方中小企業において、黒字廃業や組織分断を招く致命的なリスクとなっています。

【実施内容】テクニックではなく「思考の土台」を書き換える

本講座では、イマジナ代表の関野吉記が登壇し、この構造的問題にメスを入れる講義を展開しました。

【参加者の反応と今後の展望】

- ネクストリーダー養成講座：「質問」で現実を変える● 「研修はいい話を聞く場ではない。行動する場だ」とし、実行に移すための具体的な「質問力」をトレーニング。● IQ（知能）偏重の限界を説き、AI時代に不可欠なEQ（人間力）による求心力の重要性を提示。- 上級管理職講座：「ロレックス」に学ぶ投資思考● 世界時価総額ランキングにおける日本企業の没落（35年前のTOP独占からゼロへ）の原因を「教育投資の欠如」と断定。● ロレックスと他社の比較を通じ、スペック（機能）ではなくストーリー（理念）に投資することの経済合理的価値を解説。● 誤解されがちな「心理的安全性」を、「理念という共通言語があるからこその激論」と再定義。

受講者からは「スキル不足だと思っていたが、土台となるスタンス（姿勢）の問題だと痛感した」「部下に遠慮していたが、理念を軸に向き合う勇気が出た」といった声が挙がりました。本講座は全3回のプログラムとして継続し、受講者の行動変容を追跡します。イマジナは、この「山梨モデル」を全国の自治体・地域企業へ展開し、日本の人的資本経営を底上げしてまいります。

株式会社イマジナ 会社概要

社名： 株式会社イマジナ

代表者： 代表取締役 関野 吉記

本社所在地： 東京都千代田区麹町3-5-2 ビュレックス麹町

設立： 2006年6月

事業内容： 企業ブランディング（インナー/アウター）、人事コンサルティング、人事制度設計、採用ブランディング、地方創生プロジェクト支援 他

URL： https://www.imajina.com/

