Rain Tree佐藤莉華・新野楓果「曲も衣装もなく私服でステージに」デビュー前の下積み時代を語る

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）。11月9日(日)にニッポン放送イマジンスタジオで行われた番組初の公開収録の模様が放送された。秋元康が総合プロデュースを手掛ける17人組ガールズグループ「Rain Tree」から、佐藤莉華と新野楓果がゲスト出演。下積み時代の経験、17人の大所帯グループをまとめる秘訣を語った。

Rain Tree

2人は「IDOL3.0 PROJECT」オーディションの最終審査に残った候補者で結成された「Rain Tree」のメンバー。7回の審査を経て最終審査に残った29名のうち、11名が「WHITE SCORPION」としてデビュー。残りのメンバーは、秋元康から「ここでお別れしたくない」と声がかかり、「Rain Tree」として活動をスタートさせた。

デビュー組に選ばれなかった当時を振り返り、佐藤は「結構悩みました」と複雑な心境を吐露。

先にデビューした「WHITE SCORPION」のリリースイベントに参加した際には、「曲も衣装もなかったので、自分たちの私服で、フリートークでステージを盛り上げるしかできなかった」と当時を振り返った。「そこで築き上げられた力があるのかもしれない……」と語ると、大沢は「強いと思う。それが強みになっていくと思う、今後」とコメントした。

今年1月にメジャーデビューを果たし、楽曲ごとに歌唱メンバーを審査で決定するセレクションシステムを採用するなど、常に真剣勝負のステージに挑み続けている「RainTree」。

17人の大所帯をまとめるのは、キャプテンの新野だ。新野の印象について佐藤は、「(新野は)17人分の意見が集まる中で、それをうまくまとめてくれたり、話が蛇行しないように進めてくれる」と語った。一方新野は、「(佐藤は)意見をすごい言ってくれる。」と話し、グループ内でバランスが取れている様子を見せた。

最後に大沢は「とっても楽しかったですね。またお二人がトークに意欲的というか。とっても助かりました。」と感想を述べた。

