6¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥°¥ëー¥×¡¡BOYNEXTDOOR ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ØBOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ¡ÆBBNEXDO is Coming to Town¡Ç¡ÙËÜÆü¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡ª

12·î29Æü(·î)¤«¤é¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡ØLAFORE NEW YEAR ¡ÆBBNEXDO is Coming to Town¡Ç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BBNEXDO OFFICIAL MERCHANDISE¤ÎÈÎÇä¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Åß¤ò¤Ì¤¯¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇBBNEXDO¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚBOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ¡ÆBBNEXDO is Coming to Town¡Ç ³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î19Æü(¶â)～2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü 11:00～19:00(JST)¡¡¢¨12·î31Æü(¿å)¡¦1·î1Æü(½Ë¡¦ÌÚ)¤Ï18:00ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§Âè9SY¥Ó¥ë 1F (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-23-3)
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü 11:00～20:00(JST)¡¡¢¨12·î31Æü(¿å)¡¦1·î1Æü(½Ë¡¦ÌÚ)¤Ï18:00ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É 5F MAKE THE STAGE (ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ11-6)
¢£ÆþÅ¹Í½ÌóÊýË¡
https://www.weverse-ticket.online/events/10063
¡ãÆþÅ¹Í½ÌóÂÐ¾ÝÆü¡ä
Âè9SY¥Ó¥ë¡§12·î19Æü(¶â)～1·î7Æü(¿å)¡§½ªÆü
¥é¥Õ¥©ー¥ì¸¶½É¡§12·î29Æü(·î)～1·î7Æü(¿å)¡§½ªÆü
¢¨12·î29Æü(·î)¤Î¤ßÂè3²ó 11:40～¤ò½é²ó¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚBOYNEXTDOOR¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
HYBE MUSIC GROUP¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ëKOZ ENTERTAINMENT½é¤Î¥Üー¥¤¥°¥ëー¥×BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤Ë1st Single¡ØWHO!¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢JP 1st Single¡ØAND,¡Ù¤ÇÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï1st Digital Single¡ÖIF I SAY, I LOVE YOU¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡¢YouTube¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÆ°²è¤Î²»³Ú¥«¥Æ¥´¥êー1°Ì¡¢Billboard Japan Hot Shot Songs1°Ì¡¢´Ú¹ñApple Music¤Î¥Ç¥¤¥êー¥È¥Ã¥×100¥Á¥ãー¥È¤Ç¤Ï37ÆüÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤«¤é´Ú¹ñ¿ÎÀî¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½é¤Î¥³¥ó¥µー¥È¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¤·¡¢À¤³¦13ÅÔ»Ô¤Ç¤Î¸ø±é¤òÀ¹¶·Î£¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖLollapalooza Chicago¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£Æ±·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤ÎJP 2nd Single ¡ØBOYLIFE¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¤ª¤è¤Ó¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£10·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5th EP¡ØThe Action¡Ù¤Ï¡¢ 3rd EP¡Ø19.99¡Ù¡¢4th EP¡ØNo Genre¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ3ºîÉÊÏ¢Â³¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÃ£À®¤·¤¿¡£11·î¤Ë¤Ï¡ØÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë¤Æ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¡Ö2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS¡×¤Ç¡Ö2025 ¥°¥é¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¾Þ¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö2025 MAMA AWARDS¡×¤Ç¤âFAVORITE MALE GROUP¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âè5À¤Âå¥Üー¥¤¥°¥ëー¥×½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥Üー¥¤¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¹¹¤Ê¤ëÉý¹¤¤³èÌö¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
