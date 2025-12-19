岡山県鏡野町と福田農機株式会社が「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」を締結

福田農機株式会社写真、協定書に調印した鏡野町長 瀬島栄史と福田農機株式会社 代表取締役社長の福田順也

岡山県苫田郡鏡野町（町長：瀬島栄史）と、農業機械・ドローン事業を展開する福田農機株式会社（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表取締役：福田順也）は、2025年12月15日、地震や風水害などの災害発生時において、ドローン（無人航空機）を活用した情報収集や支援活動を行うための「災害時における無人航空機による活動支援に関する協定」を締結いたしました。

■協定締結の背景と目的

鏡野町は広大な面積を有し、山間部も多いため、大規模災害発生時には土砂崩れによる道路の寸断や、被災状況の把握が困難になることが懸念されています。 一方、福田農機株式会社は、最新鋭のドローン機材と高度な操縦技術を持つ専門スタッフを擁しています。農業用ドローン等を最大限に活かして災害支援活動に貢献する。本協定により、有事の際に民間企業の機動力と専門技術を町の防災体制に組み込むことで、迅速かつ正確な状況把握を行い、町民の安全確保と被害の最小化を目指します。

■ 協定による主な支援内容

地震、風水害等の災害が発生、又は発生する恐れがある場合に連携して円滑に災害対応を実施する。

鏡野町内の被災地等におけるドローンによる調査、情報収集及び物資の運搬。

「人が立ち入ることが困難な被災現場の空撮調査、赤外線カメラ搭載ドローン等による行方不明者の捜索支援。施設等の被害確認 公共インフラや避難経路の安全確認のための空撮、医薬品や緊急物資の搬送支援など」

支援活動における操縦者の派遣及び機体の提供や認可等の手続き、及び他機関との調整。

支援活動で得られた映像等のデータの提供と、また日頃からの情報共有や各種訓練等の参加、その他防災に関する相互協力を積極的に進める。

ドローンによる物資搬送のデモンストレーション

写真、農業用ドローンによる物資搬送の様子

同日、鏡野町役場敷地内でドローンによる物資搬送のデモンストレーションを行いました。

今回、搬送用に使用した機体は、農業用ドローンDJI AGRAS T70P。

機体に専用のリフティングキットを装着することで、最大重量65kgの物資等の搬送を行うことができます。

デモンストレーションではテントや毛布、2Lペットボトル水12本の搬送を行いました。

■ 締結式におけるコメント

鏡野町長 [瀬島栄史]

「ドローンは『空からの目』として、災害初期対応のスピードを劇的に高めてくれます。農業分野で実績のある福田農機様との連携は、町民にとって大きな安心材料となります。」

福田農機株式会社 代表取締役 [福田順也]

「地域に根差す企業として、私たちが持つ技術を町の安全に役立てられることを誇りに思います。万が一の際、即座に動ける体制を整えてまいります。」

ファームスカイテクノロジーズ「福田農機株式会社」について

当社はドローン取扱いについて10年以上の実績があり、DJI推奨修理センターとして毎年400台以上

の大型ドローン整備を行っております。

輸送用ドローンのシステム開発も行っており、散布と輸送のコンビ機体の提案も可能。

企業母体は農業機販売及び農薬販売の為、専門的知識をもって【ドローン×スマート農業】に対する具体的な提案を心がけております。

【会社概要】

社名：ファームスカイテクノロジーズ【福田農機株式会社】

本社所在地：岡山県苫田郡鏡野町古川1038

代表取締役：福田 順也

事業内容： スマート農業機器の販売・整備・教習事業

設立： 大正12年

問合せ：0868-54-0260

メール：info@farmskytech.com

フェイスブック：https://www.facebook.com/farmskytech/

ホームページ：https://fukudanouki.com/