AI時代のモーションデザイン！1/15（木）無料セミナー「Autodesk Flow Studioがもたらす新しいモーションデザインの世界」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は、2026年1月15日（木）、3Dアニメーションやモーション演出に関わるすべてのクリエイターを対象とした無料のオンラインセミナー「3D動かさナイト ONLINE ～Autodesk Flow Studioがもたらす新しいモーションデザインの世界～」を開催します。

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169034/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169034/?rls)

※締切：2026年1月14日（水）18：00





Autodeskの最新環境である「Flow Studio」。クラウドベースのAI搭載3Dツール群で、実写映像をアップロードするだけで、AIが自動でモーションキャプチャやカメラトラッキング、ライティング合成を行い、CGキャラクターを自然に実写と統合します。個人クリエイターからプロのスタジオまで、幅広い層に支持されるツールとして人気を博しています。



本セミナーでは、実写動画の取り込み → FBX/USD書き出し → Mayaでの編集までを実演形式で紹介。身体表現とデジタルモーションの関係性を、技術面・表現面の両側面から掘り下げます。さらに、従来フローと比較した工程短縮（30～50％）の“期待”効果を題材に、「使えそう」「未来を感じる」具体的な活用イメージをディスカッションします。3Dアニメーションに命を吹き込みたい方は、ぜひご参加ください。



＜スケジュール＞

19：20 入室開始

19：30 オープニングトーク

19：40 Autodeskセッション（講演＋デモ）

テーマ：AI×クラウドがもたらすモーションデザインの進化

- AI VFXツール『Flow Studio』とは／AIによる制作効率化と新しいワークフロー

20：10 Flow Studio から Maya までの連携実演

（実写動画取り込み → FBX/USD書き出し → Mayaでのリターゲット＆編集）

20：40 工程短縮の“期待”効果紹介（従来比30～50%）

21：00 パネルディスカッション：AI・クラウド時代のモーションデザイナー像

21：20 質疑応答

21：30 終了予定



Autodesk Flow Studio

公式

https://www.autodesk.com/jp/products/flow-studio/overview

紹介YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhcslL5rteddlwIexjR_YOiKw5et35Nua

3D動かさナイト ONLINE ～Autodesk Flow Studioがもたらす新しいモーションデザインの世界～

■日時

2026年1月15日（木） 19：30～21：30



■場所

オンライン



■登壇者

オートデスク株式会社

技術営業本部 M&E ソリューション エンジニア

吉田 将宏（よしだ まさひろ）氏

北海道利尻島出身。前職は建築系CGプロダクションに所属。パース制作、動画制作、VR制作などの建築ビジュアライゼーション業界での経験を経て、2018年オートデスクに入社。 現在はFlow Studioや3ds Maxの技術営業として、アニメ、映像、ゲームなどのエンターテインメント業界から、建築、製造などの非エンターテインメント業界まで幅広いお客様の支援を担当。

株式会社クリーク・アンド・リバー社

第二デジタルコンテンツ・グループ 第一セクション アニメーションチームリーダー

齋藤 主馬（さいとう かずま）氏

アニメーターとしてCGアニメーション会社に勤務した後、2023年4月に同社に入社。その後コンシューマを中心に幅広く経験。現在はモーションデザイナーとして制作と組織運営に尽力中。



■対象

・3Dアニメーター／モーションデザイナー

・モーションキャプチャ技術者／テクニカルアーティスト

・リアルタイムCGクリエイター

・制作工程の効率化やAI活用に関心を持つプロデューサー／ディレクター



■参加費

無料



■定員

200名



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「3D動かさナイト」運営担当

Email：solution@hq.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。C&R社はこれからも、様々な取り組みを通して、ミッションである「クリエイターの生涯価値の向上」の実現をめざしてまいります。



