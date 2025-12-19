À¤³¦Åª¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー/²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎSO-SO¡¢ULBO¤¬·Ç¤²¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥Æー¥Þ¡ÖÈ¿¹ü¿´¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡õMV¤òÀ©ºî
D2C¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒAINEXT¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ·òÌé¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖULBO¡Ê¥¢¥ë¥Ü¡Ë¡×¤ÎÁ´ÌÌ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÈ¼¤¤¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëSO-SO¤òµ¯ÍÑ¡¢À©ºî¤·¤¿ULBO¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ØULBO¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ULBO¤¬·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÈ¿¹ü¿´¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¡£
¥Ùー¥¹¥Ï¥¦¥¹¡¿¥À¥Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ºÇÂç²»°µ¤Î¥Ùー¥¹¥É¥í¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢SO-SO¤Ï¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤ß¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ¡Ç½²ÁÃÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë½¾Íè¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢"ENERGY MUSIC"¤È¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎÆâ¤Ê¤ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¤ÎÇØ·Ê¡§ÊÑ²½¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È
Æ¯¤Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼´¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥¸ー¥µ¥×¥ê»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÈÀ®Ê¬¤ÎÍ¥°ÌÀ¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤äÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡È¿´ÍýÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÂÎ¸³¡É¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ULBO¤Ï¡¢Amazon¤Ë¤Æ70¤«·îÏ¢Â³No.1¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ ¤òµÏ¿¤¹¤ëÃæ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥åーÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¥æー¥¶ー¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¼«¿®¡×¡Ö³Ð¸ç¡×¡ÖÄ©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð½ïÅªÍ×ÁÇ¤Ø¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ULBO¤ÏÃ±¤Ê¤ë±ÉÍÜÊäµë¥µ¥×¥ê¤«¤é¡ÈÆâ¤Ê¤ë²Ð¤òÅô¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ø¿Ê²½¤¹¤ëÁ´ÌÌ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁü¡§ULBO¤¬È¼Áö¤¹¤ë¸½Âå¤ÎÄ©Àï¼Ô
º£²ó¤Îºþ¿·¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ULBO¤Ï¡ÖÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸Ä¿Í¡×¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÎðÁØ¡§20～40Âå
²ÁÃÍ´Ñ¡§¼«Î©¡¢À®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤Ø¤Î°Õ»Ö¡¢¼«¸ÊÉ½¸½
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡§Éû¶È¡¦ÁÏºî¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸Â³¦¤ØÄ©¤à½¬´·¤ò»ý¤Ä
²ÝÂê¡§Â¿Ë»¤ä½Å°µ¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ëÇ³ÎÁ¤Î¾ÃÌ×
¤³¤ì¤é¤Î¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¤¤¤Þ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿·À¸ULBO¤ÏÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
Ä©Àï¼Ô¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢µ¡Ç½À¤È¾ð½ï²ÁÃÍ¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¿·¥Ç¥¶¥¤¥óーÈ¿¹ü¿´¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£Ä©Àï¼Ô¤ÎÆâ¤Ê¤ë±ê¤ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤È°ðºÊ¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ÇÉ½¸½¡£¥·¥ãー¥×¤ÇÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤Ëºþ¿·¡£
- °ðºÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Áー¥Õー»ëÇ§¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ëÀß·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë°ðºÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄ©Àï¼Ô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥°¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿°ðºÊ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÆâÂ¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ÅÀ²Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹â¤¤»ëÇ§À¤Èµ¹æÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¹ç¿Þ¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
- »ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤¾å¤²¤ëMVー¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ´¶¤¹¤ë3DÉ½¸½SO-SO¤¬¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¡ØULBO¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ëMV¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ULBO¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¡ÖÈ¿¹ü¿´¡×¤ò3DÅª¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¿´Çï¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁüÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²»³Ú¡ß¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡ß±ÇÁü¡×¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢MV¡¢³Ú¶Ê¤È¤¤¤¦Á´Í×ÁÇ¤¬¸ß¤¤¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÄó¶¡¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¾ï¤ËÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤É¤ó¤ÊµÕ¶¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ä©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡×
¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤·¡¢½¾Íè¤ÎÀºÎÏ¡¦¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¥µ¥×¥ê¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÄ¶¤¨¡¢Æü¾ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ùー¥¹¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¹ñÆâ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥«¥Æ¥´¥êーNo.1¤Î¼ÂÀÓ¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAINEXT ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ·òÌé¥³¥á¥ó¥È
¡ÖULBO¤Ï¡ÈULTIMATE BODY¡É¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Îºþ¿·¤Ï¡¢À®Ê¬µ¡Ç½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎËèÆü¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¡È¥¨¥Ê¥¸ー¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÄ©Àï¤È·è°Õ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ØULBO¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§SO-SO¡ÊDJ / ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ULBO
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®ÇÞÂÎ¡§Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¤Û¤«¼çÍ×¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
Streaming/DL¡§https://linkco.re/xhtsmsPQ
YouTube Official Music Video¡§https://www.youtube.com/watch?v=3_7YpOOL3yo
SO-SO¡Ê¥½ー¥½ー¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
DJ / ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー / ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー
ÂåÉ½¶Ê¡ÖSO-SO Exercise¡×¤ä¡ÖInterview 2.0¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¼ç¼´¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¤ß¤ÇÀ©ºî¤·Â¿¿ô¥ê¥êー¥¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±éÎò¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖGMO SONIC 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ALAN SHIRAHAMA ¤ÈB2B set¤Ç½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡ÖSUMMER SONIC BANGKOK 2025¡×¤Ç¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÎÃÏ¤Ç°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢G Jones¤äRay Volpe¡¢Chase & Status ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°DJ¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤òÂ¿¿ô¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼å´§15ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿Èà¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤äÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ ¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖGrand Beatbox Battle 2019¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í»Ë¾å¥½¥í¥ëー¥×¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç½é½Ð¾ì¡¦TOP4¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¤½¤Î¸å2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¿¥Ã¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥ëーÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÀ¤³¦Åª¥Óー¥È¥Ü¥¯¥µー¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò³è¤«¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ÏÁ´¤ÆÈà¤Î¥Óー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ì¥³ー¥Ç¥¤¥ó¥°¤·¤¿´Ä¶²»ÁÇºà¤Î¤ß¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¤Þ¤¿¹ñÆâ´ë¶È¤ÎCM¤ä¡¢¥É¥é¥Þ/±Ç²è¤Î·àÈ¼Ã´Åö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉK-POP¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦KISS OF LIFE¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¡ÖR.E.M¡×¤ÎREMIX¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâºÇ¹â¿å½à¤Î¶¥µ»À®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖFENNEL¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£ ¤½¤Î¤Û¤«¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹âÄÐ»Ô¤Ç¤Ï¹âÄÐ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¡Ö¤¿¤«¤Ä¤´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢50Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÅÁÅýÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹âÄÐ²»Æ¬¡×¤òREMIX ¤·¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
À½ÉÊÌ¾¡§ULBO PLATINUM¡Ê¥¢¥ë¥Ü ¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡Ë
¼çÀ®Ê¬¡§L-¥·¥È¥ë¥ê¥ó 800mg¡¢L-¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó 500mg¡¢°¡±ô 12mg¡¢¥¿¥¦¥ê¥óÃê½ÐÊª ¤Û¤«3¼ï¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÀ®Ê¬
ÆâÍÆÎÌ¡§180Î³
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À½Â¤¡§ÉÊ¼Á´ÉÍý´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿GMPÇ§Äê¹ñÆâ¹©¾ì
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡§Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³ô¼°²ñ¼ÒAINEXT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAINEXT
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨33F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæ ·òÌé
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§
