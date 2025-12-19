「あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！」最終回放送記念！ 関連グッズや「炎上防止！ボイスセット」などが発売！

株式会社viviON

株式会社viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作）が運営するVTuberグループ「あおぎり高校」は、TOKYO MXで放送中の冠番組「あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！」のプロモーションとして、2025年12月より最終回の放送を記念したキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■【特報1】「ENJOY！エンジョー予備校！」放送記念 POP UP SHOP開催！

番組オリジナルグッズを販売するPOP UP SHOPを、ホビーショップ「コトブキヤ」の主要3店舗（立川本店、秋葉原館4階、なんば）にて開催いたします。開催期間は2025年12月24日(水)～、商品がなくなり次第終了となります。

会場では、【あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！】と冠したトレーディングアクリルスタンド、トレーディングステッカーに加え、メンバー13名全員の缶バッジといった番組内オリジナルグッズを販売予定です。さらに、POP UP SHOPならではの企画として、秋葉原館4階のエスカレーター横の垂れ幕が番組仕様に装飾されるほか、メンバー13名による「店内ナレーション」、店頭ビジョン放送も実施し、ファンの皆様をお迎えします。

【グッズ詳細】

トレーディングアクリルスタンド全8種 定価990円(税込)

トレーディングステッカー全9種 定価440円(税込)

缶バッジ全13種 定価660円(税込)

【購入特典キャンペーン】

関連商品を1,000円(税込)お買い上げごとに、「番組オリジナルポストカード」（全1種）を1枚プレゼントいたします。（店頭のみ実施、当日中のレシート合算可、なくなり次第終了となります。）

■【特報2】「炎上防止！ボイスセット」DLsiteにて発売

番組放送を記念したデジタルコンテンツとして、「炎上防止！ボイスセット」をDLsiteにて2025年12月26日(金) 0時に発売いたします。

このボイスセットは、あおぎり高校の所属メンバー13名（音霊魂子 / 石狩あかり / 山黒音玄 / 栗駒こまる / 千代浦蝶美 / 我部りえる / エトラ / 春雨麗女 / ぷわぷわぽぷら / 萌実 / 月赴ゐぶき / うる虎がーる / 八十科むじな）全員が出演し、SNSや個人情報などの炎上リスク防止を促す内容となっています。あわせて「年末ボイス」「年始ボイス」「カウントダウンボイス」といった年末年始にピッタリなボイスも同梱されます。

早期購入で90%OFFでお得に、さらに特典付きでお楽しみいただけますので、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。

＜「炎上防止！ボイスセット」詳細＞

収録：「炎上防止！ボイス」、「年末ボイス」、「年始ボイス」、「カウントダウンボイス」

定価：2,200円(税込)※2026年1月22日(木)23:59まで220円

早期購入特典：「番組未公開のNGシーンとオフショット」※2026年1月22日(木)23:59まで

販売予告ページ：https://dlsharing.com/home/announce/=/product_id/RJ01525731.html

■【特報3】「ENJOY！エンジョー予備校！」年末特番放送決定！

2025年10月より放送している「あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！」の第1話から第12話までを、年末特番として一挙放送することが決定しました。これを記念して、番組視聴者を対象としたプレゼントキャンペーンを実施します。

＜番組概要＞

【タイトル】 あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！年末一挙放送

【放送日時】 2025年12月31日(水)21:00～21:45＜TOKYO MX1＞

【配信】 「Rチャンネル」にてリアルタイム配信

「TVer」にて放送後 見逃し配信 https://tver.jp/series/srywvscyfn

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/enjyo-yobiko/

【特番HP】 https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/

【出演】 音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・

春雨麗女・ぷわぷわぽぷら・萌実・月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

【ナレーション】 垂木 勉

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

＜プレゼントキャンペーン概要＞

【プレゼント】 メンバー直筆サイン入り！あおぎり高校 公式ジャージ

【当選人数】 13名様(抽選)

【応募期間】 2025年12月31日(水)21:00～2026年1月12日(月・祝)23:59

【応募方法】

TOKYO MX2025-2026 年末年始特番 公式HPより

https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/

■VTuberグループ「あおぎり高校」とは

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

「あおぎり高校」公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年12月時点)

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

