ホロライブ×ドゥームズデイ：ラストサバイバー コラボイベントを開催！AZKi・雪花ラミィと一緒にゲームをプレイしよう！

IGG

全世界で人気のゾンビ系戦略シミュレーションRPG『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』を運営するIGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、カバー株式会社が運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属の「AZKi」「雪花ラミィ」とのコラボイベントを、2025年12月19日（金）より開催いたします。

■イベント概要：推しと一緒にゲームしよう！

本イベントは、ホロライブ所属の人気VTuber、AZKiと雪花ラミィが『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』のプレイヤーと共にゲームをプレイする参加型企画です。期間中、専用の特設サイト経由でゲームをダウンロードし、参加フォームに登録することで、ファン参加型のギルド対抗戦や目標達成イベントに参加可能となります。

■開催期間

2025年12月19日(金) 21:00 ～ 2026年1月19日(月) 18:00

■参加インフルエンサー紹介

・AZKi

ホロライブ0期生。時間や場所、空間を飛び越えて音楽の世界からやってきた歌姫。

・雪花ラミィ

ホロライブ5期生。雪の一族の令嬢。人里離れた場所に住んでいたが、人々の温もりに触れるために配信活動を開始。

■参加方法

1.下記のイベント特設サイトへアクセス

2.特設サイト内のリンクより『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』をダウンロード

3.指定の参加フォームより必要事項を記入してエントリー完了

【イベント特設サイト】 https://event.igg.com/celebrity?code=Dean061

【イベント運営公式X】 https://x.com/DLS_Hololive

※イベントに参加するには、上記のイベント特設ページよりドゥームズデイ：ラストサバイバーをダウンロードし、その後参加フォームを記入する必要があります。詳細はイベント特設ページをご確認ください。

■『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

・タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

・ジャンル：ゾンビ系戦略シミュレーションRPG

・価格：基本無料（アイテム課金あり）

・公式Xアカウント：https://x.com/dls_japan

・ダウンロードはこちら： https://g.igg.com/xftIWW

■ホロライブについて

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下のVTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。 公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。