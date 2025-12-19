12月20日が「FMヨコハマの日」として日本記念日協会に正式登録！

横浜エフエム放送株式会社一般社団法人日本記念日協会 代表理事 加瀬清志さんとFMヨコハマを語る会（仮）メンバー

FMヨコハマ（84.7MHz）は、毎年12月20日を「FMヨコハマの日」として制定し、一般社団法人 日本記念日協会より正式に認定されました。

「FMヨコハマの日」は、開局以来40年間にわたりFMヨコハマを支えてくださったリスナーの皆様への感謝の気持ちを形にするとともに、神奈川県に根差した放送局としての歩みを未来へとつなぐことを

目的として制定したものです。また、今後毎年、リスナーの皆様と開局記念日を共有し、FMヨコハマをより身近に感じていただく日とすることを目指しています。

この度、FMヨコハマを代表して、生配信番組「FMヨコハマを語る会（仮）」のメンバーが、長野県佐久市にある一般社団法人 日本記念日協会を表敬訪問。代表理事の加瀬清志さんに直接ご挨拶してまいりました。

現地では、佐久出身でFMヨコハマでもおなじみの小林アナも合流。協会についてお話をうかがったほか、もともとラジオの放送作家である代表理事の加瀬清志さんに、メンバーによる「記念日大喜利」を審査していただくなど、貴重な機会となりました。

この模様は、FMヨコハマ公式YouTubeチャンネルでアーカイブ配信中！ぜひチェックしてみてください。

番組概要

「FMヨコハマの日」記念日登録証- YouTube生配信「FMヨコハマを語る会（仮）」〈日時〉2025年12月19日(金) 19:00～21:00〈出演〉藤田優一、あんにゅ(コアラモード.)、やのてつ、ほか〈配信URL〉https://youtube.com/live/phDEGzBmUnMFMヨコハマを語る会（仮）

FMヨコハマは、これからも神奈川県に根差した放送局として、リスナーの皆様により一層愛されるような放送局を目指してまいります。

FMヨコハマ(横浜エフエム放送)

FMヨコハマは、1985年日本初の独立系FM局として誕生。神奈川県を放送対象として地域に根ざした放送を行い、地元横浜を象徴するメディアとして心地よい音楽を中心にさまざまな情報を発信しています。周波数は84.7MHz(小田原80.4MHz・磯子87.0MHz)。可聴エリアは神奈川県全域、近隣１都７県の一部。2025年12月20日に開局40周年を迎えます。

オフィシャルサイト：https://www.fmyokohama.co.jp/

開局40周年スペシャルサイト：https://www.fmyokohama.jp/40th/



パソコン・スマホからは、radiko（http://radiko.jp/#!/live/YFM）でお聴きください。