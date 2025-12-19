最終回放送記念！番組グッズ・ボイスセット発売決定！『あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！』12月31日（水）一挙放送決定も！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、毎週金曜19時26分～放送中の『あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！』が放送最終回を迎えることを記念し、番組グッズ・ボイスセットの発売を決定したことをお知らせいたします。

ホビーショップ「コトブキヤ」の主要3店舗にてPOP UP SHOPを開催し、オリジナルグッズの販売をするとともに、年末年始に聞いていただくのにぴったりなボイスセットを、二次元コンテンツのダウンロードショップ「DLsite」で販売します。

さらに大晦日12月31日の21時～は、これまで放送した全12話を一挙放送いたします。番組では、視聴者への豪華プレゼントキャンペーンも実施。なんとプレゼントは、メンバー直筆サイン入り！あおぎり高校公式ジャージ！

年末に向けた様々な施策を通して、視聴者の皆様にさらなる喜びと楽しみをお届けいたしますので、ぜひご期待ください！

■番組放送記念POP UP SHOP開催！

番組オリジナルグッズを販売するPOP UP SHOPを、ホビーショップ「コトブキヤ」の主要3店舗にて開催いたします。会場では、【あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！】を冠した番組オリジナルグッズを販売。トレーディングアクリルスタンド、トレーディングステッカーに加え、メンバー13名全員の缶バッジと豪華なラインナップを取り揃えています。

さらに、POP UP SHOPならではの企画として、秋葉原館4階のエスカレーター横の垂れ幕が番組仕様に装飾されるほか、メンバー13名による店内ナレーション、店頭ビジョン放送も実施し、ファンの皆様をお迎えします。

【概要】

グッズ詳細：

トレーディングアクリルスタンド全8種 990円(税込)

トレーディングステッカー全9種 440円(税込)

缶バッジ全13種 660円(税込)

開催日時：2025年12月24日(水)～

会場：コトブキヤ（立川本店、秋葉原館4階、なんば、オンラインショップ）

購入特典：「番組オリジナルポストカード」（全1種）

関連商品を1,000円(税込)お買い上げごとに、1枚プレゼント。

※店頭のみ実施。当日中のレシート合算可。なくなり次第終了となります。

■「炎上防止！ボイスセット」DLsiteにて発売

番組放送を記念したデジタルコンテンツとして、「炎上防止！ボイスセット」を「DLsite」にて発売いたします。

このボイスセットは、あおぎり高校の所属メンバー13名（音霊魂子/ 石狩あかり/ 山黒音玄/ 栗駒こまる/ 千代浦蝶美/ 我部りえる/ エトラ/ 春雨麗女/ ぷわぷわぽぷら/ 萌実/ 月赴ゐぶき/ うる虎がーる/ 八十科むじな）全員が出演し、SNSや個人情報などの炎上リスク防止を促す内容となっています。あわせて「年末ボイス」「年始ボイス」「カウントダウンボイス」など、年末年始にピッタリなボイスも同梱されます。

早期購入で90%OFFというお得な価格に加え、特典も付属しますので、ぜひこの機会に手に取ってみてはいかがでしょうか。

【概要】

炎上防止！ボイスセット 2,200円（税込)

収録：炎上防止！ボイス・年末ボイス・年始ボイス・カウントダウンボイス

発売日：2025年12月26日(金) 0時～

早期購入特典：番組未公開のNGシーンとオフショット

※ 2026年1月22日(木)23:59までにご購入の方

■VTuberグループ・あおぎり高校とは

2018年に活動を開始し、現在13人のメンバーが所属しているVTuberグループ。「おもしろければ、何でもあり！」のスタイルで日々コンテンツをお届けし、YouTubeチャンネル登録者数は100万人超え、総再生回数は11億回以上！

メンバーひとりひとりが強烈な個性と特技を持ち、タイアップ・コラボアイテム販売・イベント出展・TV出演など、YouTube上の枠を超えた多岐に渡る企画を実現しています。

【HP】https://www.aogirihighschool.com/

【YouTube】https://www.youtube.com/@aogiri1027

【X】https://x.com/AogiriHS

■あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！年末一挙放送

2025年10月より放送している「あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！」の第1話から第12話までを、年末特番として一挙放送することが決定しました。番組では、豪華プレゼントキャンペーンを実施します。

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！年末一挙放送

【放送日時】2025年12月31日（水）21:00～21:45＜TOKYO MX1＞

【配信】「Rチャンネル」にてリアルタイム配信

「TVer」にて放送後 見逃し配信

https://tver.jp/series/srywvscyfn

【番組HP】https://s.mxtv.jp/variety/enjyo-yobiko/

【特番HP】https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/

【出演】音霊魂子・石狩あかり・山黒音玄・栗駒こまる・千代浦蝶美・我部りえる・エトラ・

春雨麗女・ぷわぷわぽぷら・萌実・月赴ゐぶき・うる虎がーる・八十科むじな

【ナレーション】垂木 勉

【プレゼントキャンペーン概要】

プレゼント：メンバー直筆サイン入り！あおぎり高校 公式ジャージ

当選人数：13名様（抽選）

応募期間：2025年12月31日（水)21:00～2026年1月12日(月・祝)23:59

応募方法：TOKYO MX2025-2026 年末年始特番公式HPより

https://s.mxtv.jp/special25_26/enjyo-yobiko_ikkyo/