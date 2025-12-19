ニッポン放送×TBSラジオ　Podcast番組がコラボ！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオが運営するTBS Podcastで配信中のPodcast番組『ロッチナイトZERO』とニッポン放送で配信されている『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』が、放送局の枠を超えたコラボレーションを実施しました。

今回は互いの番組にゲスト出演する相互出演という形での企画で、リスナーにとっても貴重な機会となっています。

両番組のパーソナリティであるロッチとアンガールズは、いずれもワタナベエンターテインメントに所属する芸人です。同じ事務所の仲間として以前から親交が深く、これまでにも各番組内で互いの名前やエピソードがたびたび話題に上がってきました。

そうした関係性が背景となり、今回のコラボレーションが実現する運びとなりました！

ロッチは12月18日（木）配信の『アンガールズのジャンピン』第219回にゲスト出演し、アンガールズは12月19日（金）配信の『ロッチナイトZERO』第12回に登場。普段とは異なる空気感の中でトークを繰り広げます。

本企画は両番組のファンのみならず、Podcastリスナー全体にとっても注目度の高い試みです。

各番組はそれぞれ下記ポッドキャストアプリにて配信されており、好きなタイミングで楽しむことができます。

ぜひこの機会に、局を超えた特別なコラボレーションを体感してください！

ロッチナイトZERO

■配信回 12月19日(金)配信 第12回

■パーソナリティ ロッチ（中岡創一・コカドケンタロウ）

■配信元 TBS Podcast

■配信先 Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、ほか各種ポッドキャストアプリ

Spotify：https://open.spotify.com/show/3XKxEtAUMhpGPoOIr5YXue?si=c17cf89b677f4487

■番組メールアドレス lotti@tbs.co.jp

■番組X（旧Twitter） @lottinightzero（番組ハッシュタグは #ロッチナイトZERO）

オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン

■配信回 12月18日(木)配信 第219回

■パーソナリティ アンガールズ（田中卓志・山根良顕）

■配信元 ニッポン放送

■配信先 radiko、ニッポン放送PODCAST STATION(https://podcast.1242.com)ほか各種ポッドキャストアプリ

■番組メールアドレス ung@allnightnippon.com

■番組X（旧Twitter） @ung_annp（番組ハッシュタグは #アンガールズANNP）