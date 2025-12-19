ニッポン放送×TBSラジオ　Podcast番組がコラボ！

写真拡大 (全7枚)

株式会社ＴＢＳラジオ




TBSラジオが運営するTBS Podcastで配信中のPodcast番組『ロッチナイトZERO』とニッポン放送で配信されている『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』が、放送局の枠を超えたコラボレーションを実施しました。


今回は互いの番組にゲスト出演する相互出演という形での企画で、リスナーにとっても貴重な機会となっています。





両番組のパーソナリティであるロッチとアンガールズは、いずれもワタナベエンターテインメントに所属する芸人です。同じ事務所の仲間として以前から親交が深く、これまでにも各番組内で互いの名前やエピソードがたびたび話題に上がってきました。


そうした関係性が背景となり、今回のコラボレーションが実現する運びとなりました！


ロッチは12月18日（木）配信の『アンガールズのジャンピン』第219回にゲスト出演し、アンガールズは12月19日（金）配信の『ロッチナイトZERO』第12回に登場。普段とは異なる空気感の中でトークを繰り広げます。




本企画は両番組のファンのみならず、Podcastリスナー全体にとっても注目度の高い試みです。


各番組はそれぞれ下記ポッドキャストアプリにて配信されており、好きなタイミングで楽しむことができます。


ぜひこの機会に、局を超えた特別なコラボレーションを体感してください！






ロッチナイトZERO

■配信回　　　　　 12月19日(金)配信　第12回　


■パーソナリティ　　ロッチ（中岡創一・コカドケンタロウ）


■配信元　　　　　 TBS Podcast


■配信先　　　　　　Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、ほか各種ポッドキャストアプリ


Spotify：https://open.spotify.com/show/3XKxEtAUMhpGPoOIr5YXue?si=c17cf89b677f4487


■番組メールアドレス　lotti@tbs.co.jp　


■番組X（旧Twitter）　@lottinightzero（番組ハッシュタグは #ロッチナイトZERO）







オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン

■配信回　　　　　 12月18日(木)配信　第219回　


■パーソナリティ　　アンガールズ（田中卓志・山根良顕）


■配信元　　　　　 ニッポン放送


■配信先　　　　　　radiko、ニッポン放送PODCAST STATION(https://podcast.1242.com)ほか各種ポッドキャストアプリ


■番組メールアドレス　ung@allnightnippon.com


■番組X（旧Twitter）　@ung_annp（番組ハッシュタグは #アンガールズANNP）