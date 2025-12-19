大人気YouTuberスカイピースと「日本トレカセンター」がコラボ！人気カード満載の限定オリパ13種類を12月19日より販売開始

株式会社日本トレカセンター※画像は開発中のイメージです。景品内容やデザインは、予告なく変更となる場合がございます。

日本最大級のオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」は、大人気YouTuber兼アーティスト・スカイピース（テオくん・☆イニ☆）のお二人とのコラボレーションオリジナルパック（オリパ）を、スカイピースのメインチャンネルでの動画公開と合わせて2025年12月19日（金）20:00より販売開始いたします。

コラボオリパ概要

コラボ実現の背景：大反響につき規模拡大！

本企画は、2025年10月24日にテオくん個人のチャンネル（テオくんホーム）にて実施されたコラボレーションがきっかけで実現しました。

前回のコラボオリパは販売直後から注文が殺到し、即完売という驚異的な反響をいただきました。この熱狂を受け、今回はスカイピースのお二人とタッグを組み、さらにパワーアップした企画をお届けします。

動画の見どころ：「先に当てた方が5万円の高級パスタを食す！」

販売開始と同時に公開された動画では、お二人が日本トレカセンターのオリパを引き「先に1等当てた方が5万円の高級パスタを食べよう!!」というスペシャル企画を実施しています。

- 前半は高級クッキング： お二人で高級海鮮をふんだんに使ったパスタ作りに挑戦。- 後半はオリパ対決： 日本トレカセンターのオリパを引き合い、どちらが先に1等を当てるか白熱のバトルを展開！- 不要なカードはその場でコイン還元： 狙いのカード以外が当たった際に、その場でcoinに還元してすぐに次のオリパを回す、オンラインならではの機能も紹介。

どちらが勝者となり高級パスタを堪能したのか、結末はぜひ動画でお楽しみください。

スカイピースコラボオリパの魅力

1. 豪華な目玉景品はスカイピースのお二人も激推し！

スペシャルBOXにしか封入されないデザインカードや、25周年を記念した希少なカードなど、コレクター垂涎の激レアカードをご用意しました。

ラインナップは、人気TCG（ポケモン、遊戯王など）や話題のホビーに加え、下記のオリジナルグッズを含む合計13種類を展開します。

※オリパの種類や内容は変更になる可能性がございます。

2. ファン必見！スカイピースオリジナルグッズが登場

今回はトレカだけでなく、ここでしか手に入らないスカイピースオリジナルグッズが当たるオリパも販売いたします。

- 1等：スカイピース サイン入りライブTシャツ（5名様限定）動画内でお二人が実際にサインを入れた超激レアアイテムです。※サイズはM/Lの2種類ございますが、お選びいただけません。- 2等：オリジナルグッズ・スカイピース フェイスタオル「忍ジャック」・スカイピース Tシャツ「忍ジャック」ホワイト（Lサイズ）- 3等：オリジナルグッズ・スカイピース「忍ジャック」ステッカーセット・スカイピース「忍ジャック」缶バッジセット3. オンラインならではの購入体験

いつでもどこでもスマートフォンから手軽に購入・開封が可能。獲得したカードや商品は、お客様が欲しいものだけを選び、まとめて配送を依頼できます。

スカイピース プロフィール

スカイピース

テオくんと☆イニ☆（じん）からなる、チャンネル登録者数438万人超を誇る大人気YouTuber兼アーティストユニット。

同い年の２人がユニットを組み、YouTube開設1年で登録者数が100万人を越えた。YouTubeでの動画投稿だけでなく、歌やダンスなど活動の範囲を広げている。

・YouTubeチャンネル登録者数：約438万人（メインチャンネル）

・総登録者数（サブ・個人含む）：約741万人超

※2025年12月時点

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

https://jtc.center/

所在地 ：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 福村 圭祐

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター(https://japan-toreca.com/)」の運営