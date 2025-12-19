±ø¤ì¤â¥Ë¥ª¥¤¤â¡¢Èô¤Ö¤¾!!! ÂçÊª Ä¹½£ÎÏ¤¬¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂçÊªÀö¤¤¤ËÄ©Àï¡ªÄ¹Ç¯ ±ø¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¥«ー¥Æ¥ó¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡©
¡¡²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°áÎÁÍÑÉºÇòºÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ー¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ーPRO Ê´Ëö¡Ù¤Ï¡¢ËÜÇ¯6·î¤Îºþ¿·¤ËÈ¼¤¤¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ÎÂçÊªÉÛÎà¤Ø¤âÀö¤¿¤¯¤ÎÍÑÅÓ¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é·Þ¤¨¤ëÇ¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ÎÄ¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤¬¥«ー¥Æ¥ó¤Î±ø¤ìÍî¤È¤·¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡ÖÂçÊª¤¬ÂçÊªÀö¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×ÊÓ¡ÊÌó60ÉÃ¡Ë¤ò¡¢12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÄ¹½£¤µ¤ó¤Î¸ø¼°TikTok¡Êhttps://www.tiktok.com/@rikichannel1203¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÃßÀÑ¤·¤¿±ø¤ì¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ËÍî¤È¤¹Àö¾ôÎÏ¤È¡¢¤Ä¤±¤ª¤¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ÊÊØ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ー¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kao.co.jp/widehaiter/
¡¡
¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ーPRO Ê´Ëö¡Ù¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÉºÇò¶¯²½¥Ñ¥¦¥ÀーÇÛ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±ø¤ìÍî¤Á¤È¾Ã½ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£°áÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¥é¥°¤Ê¤É¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÂçÊªÉÛÎà¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÑÈË¤ËÀö¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤Ë¤â¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢Àö¤¿¤¯Áå¤ä¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤Î¤ª¤½¤¦¤¸¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀö¾ôÎÏ¤ò¤´¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤Î¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÂÐÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢ÂçÊª¤Î¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ç¤¢¤ëÄ¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤¬¡¢±ø¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¥«ー¥Æ¥ó¤ÎÀö¤¿¤¯¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÂçÊª¤¬ÂçÊªÀö¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ç¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤òÁê¼ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢¤Ä¤±¤ª¤¤Î´Ö¤ËµïÌ²¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢±ø¤ìÍî¤Á¤Î¤è¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡ÖÈô¤Ö¤¾¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥Èー¥êー
¡¡¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¤Ë¤Î¤¾¤àÂçÊªÅÐ¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¡£¡ÖÂçÊªÀö¤¤¤ò¤¹¤ëÂçÊªÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¡ÖÄ¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥Æ¥ó¡×¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¸«¤È¤±¤è¡ª¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ーPRO Ê´Ëö¡Ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ーPRO Ê´Ëö¡Ù¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤¾¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÊ´Ëö¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡×¡Ö¤¶¤Öー¤ó¤È¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÌó30Ê¬¤Ä¤±¤ª¤¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢»ÈÍÑÊýË¡¤òÀâÌÀ¡£¤Ä¤±¤ª¤¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö30Ê¬ÂÔ¤Ä¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤À¤¾¡£ÂçÊª¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÂçÊª¤é¤·¤¤²û¤Î¿¼¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤ÏÁá²ó¤·¤Ë¤Ê¤êÌó30Ê¬¤¬·Ð²á¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆµïÌ²¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹½£¤µ¤ó¤Ï¡¢±ø¤ì¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤ª¡É¤ª¡É¤ª¡É¤ª¡É¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¸«¤Æ¤ß¤í¡¢¤³¤Î±ø¤ì¿å¡×¡Ö²«¤Ð¤ß¤â¹õ¤º¤ß¤âÍî¤Á¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¸å¤ÏÀö¤¿¤¯µ¡¤ÇÀö¤Ã¤Æ´³¤»¤Ð¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¤Þ¤¯¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥é¥°¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤é¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿ーPRO Ê´Ëö¡Ù¤Ç¡¢±ø¤ì¤â¥Ë¥ª¥¤¤â¡¢Èô¤Ö¤¾¡ª¤ß¤ó¤Ê¤âÂçÊªÀö¤¤¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥çー¥ÈÆ°²è³µÍ×
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡ÖÂçÊª¤¬ÂçÊªÀö¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×ÊÓ¡ÊÌó60ÉÃ¡Ë
- ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
- ÇÛ¿®Àè¡§ Ä¹½£ÎÏ ¸ø¼°TikTok¡Êhttps://www.tiktok.com(https://www.tiktok.com/@rikichannel1203)/@rikichannel1203(https://www.tiktok.com/@rikichannel1203)¡Ë
- ½Ð±é¡§ Ä¹½£ÎÏ
¢¡»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤Î¡ÈÂçÊª´¶¡É¤¬Àá¡¹¤Ç¤µ¤¯Îö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¤«¤Ê¤ê¸ü¤á¤ËÁÈ¤ó¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤ÏÂè°ìÀ¼¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ëÈ¯À¼¤Ç¤Û¤È¤ó¤É³ú¤Þ¤º¡¢¥«¥Ã¥È¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¼«¤é´ÆÆÄ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤â°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ½Äê¤è¤ê£³»þ´Ö¤âÁá¤¯´¬¤¤¤Æ»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌó30Ê¬¿²¤ÆÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡ÖËÜÅö¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤¦¤È¤¦¤È¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÌ²¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Í¾Íµ¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Þ¤¹¡£µÙ·ÆÃæ¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»£±Æ¾ì½ê¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¹µ¤¨¼¼¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ø¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÈÖÁÈ¤ò´Ñ¾Þ¤·¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð¸½¾ìÁ´ÂÎ¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¥àー¥É¤Ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢Æ²¡¹¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂçÊª¡ÉÄ¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¸½¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Ä¹½£ÎÏ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡1951Ç¯12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©½Ð¿È¡£Àì½¤Âç³Ø»þÂå¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç³èÌö¤·¡¢1972Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£1974Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ»Ë¾å¶õÁ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¤âÆ±Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆÍÇ¡SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·ÂçË½¤ì¡£¸½ºß¤ÏSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô100Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤â¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡þ¾¦ÉÊÌ¾¡¿ÆâÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/174928/table/1_1_ee767dca9668c53943dfee80806008f4.jpg?v=202512201051 ]
¢¨¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡þÈ¯ÇäÆü¡¿È¯ÇäÃÏ°è
2025Ç¯6·î21Æü ¡¿ Á´¹ñ
¡þ¾¦ÉÊÆÃÄ¹
²«¤Ð¤ß¡¦¹õ¤º¤ß¡¦¤¨¤ê¤½¤Ç±ø¤ì¡¦·ì±Õ¡¦¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤Ë¥¬¥ó¥³±ø¤ìÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÍî¤Á¤Þ¤¯¤ë¡ª
¡»ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÉºÇò¶¯²½¥Ñ¥¦¥ÀーÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê±ø¤ìÍî¤Á¡¦¾Ã½ÎÏ
¡»°áÎà¤Î½ü¶Ý*1¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹½üµî¤â*1*2
¡»¥¹¥Ëー¥«ー¡¢ÂçÊªÉÛÎà¤Î¤ªÀö¤¿¤¯¡¢Àö¤¿¤¯Áå¤äÍá¼¼¤Î¤ª¤½¤¦¤¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë
¡»¿§ÊÁÊª¤Ë¤â°Â¿´¤Ê»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ
¡»ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°áÎà¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹
¡»À¶·é¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê
*1 ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶Ý¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò½üµî¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡
*2 ¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹1¼ï¤Ç¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú