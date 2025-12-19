SUPER GT500で活躍するドライバー・TEPPEI、自身の葛藤と“痛み”を音に刻んだ新曲「Pain」11月28日リリース、MVも12月18日公開！

株式会社BUZZ GROUP

2025年6月、現役レーシングドライバー・名取鉄平がアーティスト「TEPPEI」としてデビュー。

３作目となる新曲 「Pain」 を 11月28日 にリリースした。続く12月18日、MVも公開された。

MVを見る :https://www.youtube.com/watch?v=6MojbQqf8gk

TEPPEIは、同年9月に国内最高峰のツーリングカーレース GT500クラスでの優勝 を果たし、大きな話題を集めた。



しかし、その輝かしい実績の裏には、GT500へステップアップして以降、「自分の走りには自信がありながらも、思うような結果に結びつかない」という、長く苦しい時間があったという。

本作「Pain」は、そうした日々の中で感じた苦難、葛藤、そして心の“痛み” をテーマに制作された楽曲だ。リリックには、結果が出ない焦燥感、自己との対話、そしてレーシングドライバーとして前に進み続けるためのリアルな感情が、率直に込められている。一方で、この曲が描く“痛み”は、ただの苦しみではない。

"その痛みこそが自分を突き動かし、明日への糧になる"

そんな想いが、静かに、力強く音に乗せられている。トップカテゴリーで戦い続けるレーシングドライバーだからこそ表現できる、極限のプレッシャーと内面のリアリティ。「Pain」は、モータースポーツファンのみならず、挑戦の中で葛藤を抱えるすべての人の心に響く一曲となっている。

＜リリース情報＞

TEPPEI「Pain」

配信日：2025年11月28日

配信リンク：https://big-up.style/kb73VoiZmA

レーサーとして活躍中のTEPPEIの三作目のシングル。 本作はレーサーとしての人生の途中で味わってきたTEPPEIの苦難や苦悩を痛み「PAIN」として表現。応援してくれる方への感謝を伝えつつ、痛みを明日への糧に変えるためのメッセージ。 疾走感のあるビートに、リアルなリリック、真っ直ぐなTEPPEI の声にここ揺さぶられること間違いなし。

TEPPEI/名取鉄平 Profile

NISMO（日産）／KONDO RACING TEAM所属。SUPER GT500クラスに参戦する現役レーシングドライバー。

2025年より音楽活動を本格始動し、自身の人生やファンへの感謝を“音楽”というかたちで届けていく。

SNS情報

X：https://x.com/teppeinatori

Instagram：https://www.instagram.com/teppeinatori/

