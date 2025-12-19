LiTime「歳末感謝セール」開催！人気のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーや周辺機器が最大60%OFF

Starrysea Co., LimitedLiTime「歳末感謝セール」、12月18日～12月29日

エネルギーソリューションブランド「LiTime（リタイム）(https://bit.ly/456mO8C)」は、12/18(木)より、公式オンラインストアにて「歳末感謝セール」を開催します。

セール期間中は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）をはじめ、充電器、走行充電器（DC-DC）、インバーター、MPPTチャージコントローラー、アクセサリーなどが最大60%OFFの特別価格で登場します。

また、12月18日～12月29日の期間中は会員向けに「ポイント2倍」特典を実施し、さらに数量限定の「限定タイムセール」も実施します（在庫がなくなり次第終了）。

★キャンペーン会場：LiTime 歳末感謝セール特設ページ

★開催期間：2025年12月18日（木）～12月29日（月）

★最大割引：最大60%OFF

★対象：LiFePO4バッテリー／バッテリー充電器／走行充電器（DC-DC）／インバーター／MPPT／アクセサリー

歳末感謝セールの注目ポイント

1）最大60%OFFの年末特別価格

車中泊・キャンピングカーのサブバッテリー構築から、家庭用蓄電・防災用途まで、年末の電源強化に合わせて選びやすいラインナップを用意しています。

2）会員向け特典：ポイント2倍（12/18～12/29）

セール期間中の会員特典として、ポイント還元率が2倍となるキャンペーンを実施します。

3）数量限定：限定タイムセール（限定秒殺）

人気モデルを対象に、数量限定・短時間のタイムセールも実施します（なくなり次第終了）。

4）会員登録でお得な特典も

公式ストアの会員は、1ポイントで「8%OFFクーポン」へ交換できます。さらに、セール価格にクーポンを併用して、よりお得にお買い物いただけます。

（交換条件・対象商品・併用可否などの詳細はキャンペーンページをご確認ください）

LiTime おすすめ製品

LiTime LiFePO4 12.8V100AhバッテリーLiTime 12V100Ah バッテリー

人気No.1、大容量モデル

安全・安心・長寿命を重視した、12Vシステム向けの定番サブバッテリー。

● リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）

● 12.8V／100Ahの使いやすい容量帯

● サブバッテリー構成におすすめ（車中泊・キャンピングカー・オフグリッド・防災）

● 充電器、MPPT、インバーターなど周辺機器と組み合わせて運用しやすい

商品ページを見る：https://bit.ly/4j9l5VZ

LiTime LiFePO4 25.6V100Ahバッテリー（24V系）LiTime 12V100Ah バッテリー

冬季対応・ずっと安心

寒い季節の電源運用も意識した、24Vシステム向けの定番モデル。Bluetooth対応で状態確認もしやすいです。

● リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）

● 25.6V／100Ah（24V系）の使いやすい容量

● Bluetooth対応：バッテリー状態をスマホで確認しやすい

● MPPTチャージコントローラー／インバーター等と組み合わせて運用しやすい

商品ページを見る：https://bit.ly/4j5srd3

LiTime LiFePO4 51.2V100Ahバッテリー（48V系）LiTime 48V100Ah バッテリー

冬の電力対策に

寒い季節の電力確保を見据えた、48Vシステム向けの大容量モデル。

● リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）

● 51.2V／100Ah（48V系）の大容量クラス

● 高電圧システムで大出力インバーター構成にも合わせやすい

● 太陽光（MPPT）と組み合わせた蓄電・バックアップ用途に

商品ページを見る：https://bit.ly/4jpoO1X

LiTime LiFePO4 12.8V320Ah mini BluetoothバッテリーLiTime 12V320Ah Mini Bluetooth バッテリー

クリスマスも途切れない電力

大容量なのに取り回しもしやすい“mini”設計。Bluetooth対応でバッテリー状態も確認しやすい一台です。

● リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LiFePO4）

● 12.8V／320Ahの大容量クラスで長時間運用に

● Bluetooth対応：スマホで状態確認しやすい

● 車中泊・キャンピングカー・ソーラーバッテリー・非常用電源に

商品ページを見る：https://bit.ly/490HaRX

こんな方におすすめ

LiTime公式ストアの優勢

- 車中泊・キャンピングカーでサブバッテリーを強化したい方- 家庭用のバックアップ電源／蓄電池を検討している方- 防災用に長寿命のLiFePO4バッテリーを導入したい方- 充電器、DC-DC、インバーター、MPPTなど周辺機器もまとめて見直したい方

公式ストアで購入するメリットは、単に価格だけではありません。

- 30日間のプライスマッチ保証、5年保証付き- 最短翌日配送、7日間無料返品対応- 24時間対応のカスタマーサポート- 安心のオンライン決済システム- 高品質なLiFePO4セルを採用最大60%OFF、LiTime「歳末感謝セール」！

▼いますぐLiTime 歳末感謝セール特設ページへ▼

