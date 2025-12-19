お笑いコンビ・マユリカ中谷が扮するアーティスト“やる気のルナヴェル”「WHITE BIRD」配信決定!!配信に先駆け、マユリカ阪本がエグゼクティブプロデューサーを務めたMVが、本日公開！

吉本興業株式会社

吉本興業所属のお笑いコンビ・マユリカ（阪本・中谷）が、自身のYouTubeチャンネル「マユリカのプンカプンカ!」にて、ラジオ関西Podcast「マユリカのうなげろりん」から誕生した中谷扮するアーティスト“やる気のルナヴェル”による自作曲で最新曲となる「WHITE BIRD」のデジタル配信が、12月24日（水）午前0時よりスタート。そして、配信に先駆けて本日19日（金）に、同曲のミュージックビデオ（MV）を公開しました。

今回のMV作品は、同番組内にて中谷が自費で制作・プロデュースした阪本の結婚パーティー入場曲を、今度は阪本がエグゼクティブプロデューサーを務め、かかる費用の全てを自費で制作しています。完成したMVは、阪本がこだわり抜いた演出が散りばめられた作品となりました。ぜひ細かな部分にもご注目ください。

なお、同曲は、クリスマスイブの深夜に各種ストリーミング配信サービスにて配信開始となり、阪本が翻訳を手がけたEnglishバージョンもカップリングとして収録されています。

■作品概要

【タイトル】 「WHITE BIRD」

【アーティスト名】 やる気のルナヴェル

【配信日】 2025年12月24日

【作詞、作曲】 やる気のルナヴェル



＜Music Video＞URL ※本日先行解禁

https://youtu.be/gN8H4Oya(https://youtu.be/gN8H4Oya)

・音楽ストリーミング&ダウンロードURL

https://lnk.to/motivatedlunavel_wb(https://lnk.to/motivatedlunavel_wb)

■企画誕生のきっかけからMV制作までの経緯

１.YouTube：【特別編】マユリカ阪本結婚パーティー開催！ 中谷が完全プロデュース

https://youtu.be/_rOUn1Gwx3A?si=RCX9NjbD8mzB9Hg0

２.YouTube： 紅白出場へ…中谷の自作曲「WHITE BIRD」のMVプロデュースさせてくれ【マユリカのうなげろりん！！】

https://youtu.be/pBycxneatW0?si=tHcWawqVFpAktr6L

３.YouTube：English ver.も？阪本が急ピッチで推進する「中谷の曲」映像化計画【マユリカのうなげろりん！！】

https://youtu.be/9p0uffuKAcM?si=ptvpQ6KiwKqtyqfw

■公式SNS

「マユリカのうなげろりん!!」公式X： https://x.com/unagerorin

「マユリカのうなげろりん!!」Podcast： https://linktr.ee/unagerorin

「マユリカのプンカプンカ!」公式YouTube： https://www.youtube.com/@mayurika_youtube

「マユリカ」公式Xアカウント： https://x.com/_mayurikamg8_