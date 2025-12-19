【最大46%OFF】年末年始だけの超特価！Neakasa「クリスマスSALE & 年末年始SALE」開催

ジェンハイ株式会社

ジェンハイジャパン株式会社（本社：東京都中央区）が展開するブランド Neakasa（ネアカサ） は、2025年12月19日（金）～ 2026年1月9日（金）の期間、公式サイトにて、年末年始のお買い物をおトクに楽しめる「クリスマスSALE & 年末年始SALE」 を開催いたします。年末の買い替えや新年の準備におすすめの人気ペット家電を、今だけの特別価格 と 期間限定の豪華特典 でご提供。この冬限定の、見逃せないキャンペーンです。

さらに、1回のご注文が20,260円（税込）以上 の場合、その場で888円OFF が適用されるほか、豪華賞品が当たるお年玉抽選キャンペーン に自動エントリー。年末年始のお買い物が、より楽しく、よりおトクになります。

▼キャンペーンページ

https://dada.link/-JJRNj

■キャンペーン概要

【開催期間】

2025年12月19日（金）20:00 ～ 2026年1月9日（金）23:59

【主な特典】

１. 対象の本体製品が最大46％OFF

（総額 6,000円～最大20,790円 の値引き）

２. 1回のご注文が20,260円（税込）以上 の場合、ご注文金額から 自動で888円OFF ＋

抽選キャンペーンに自動エントリー

３. 自動猫トイレ＋ステップ の同時購入で、防臭ゴミ箱を1台プレゼント（数量限定30台）

４. アクセサリー・消耗品は7,500円（税込）以上で500円OFF（自動適用）

５. 3,300円（税込）以上で送料無料、ポイント2倍付与

※最短当日出荷／新規会員登録で 600円分ポイント 付与

■ 主な対象商品（セット購入でさらにお得に）

１. 全自動猫トイレM1 （セット購入で25,740円OFF）

商品リンク：https://dada.link/y6NbCx

セット内容

- M1 Lite 猫トイレ+ 専用ゴミ袋 1口一ル付属- 専用ゴミ袋 2口一ル x 4- 8kg鉱物系猫砂 x2

プレゼント

２. グルーミング掃除機（P2 / S1 / P1 / P0）

- Neakasa 防臭ペットゴミ箱x1- 専用寸ミ袋1口一ルx1

グルーミング掃除機＋防臭ゴミ箱のセット購入で さらに5％OFF

商品リンク：https://dada.link/oaQDjm

３. Neakasa Magic 1（吸着式衣類スチーマー）

全モデル販売中（※新仕様の毛玉ほぐしブラシ搭載（※P2のみ従来型））

商品リンク：https://dada.link/Jl8ZPj

■お年玉抽選

- 衣類のシワ伸ばしとホコリ吸着を同時に行える多機能スチーマー- 衣類・布製品のケアがより手軽に- 2台セットで追加8%OFF(防臭ゴミ箱をプレゼント)

1回のご注文が20,260円（税込）以上のお客様は、ご注文合計から自動で888円OFF ＋ 抽選キャンペーンに自動参加となります。

当選発表・ご連絡について

当選発表日：2026年1月13日（火）

発表チャネル：Instagram／X（旧Twitter）／メール／公式サイトSALEページ

「Neakasa（ネアカサ）」について

「Neakasa（ネアカサ）」は、旧「Neabot（ニーボット）」として2017 年に Genhigh が立ち上げたブランドです。当社のミッションは、最先端のスマートクリーニング ソリューションを提供することで、人々の生活における掃除の手間を簡略化し、生活の質を向上させることです。

現在、当社の製品ラインには、ペットクリーニング製品、床クリーニング製品及び家庭用クリーニング製品が含まれます。私たちのチームは、Microsoft、Honeywell、Motorola、Foxconn、Huaweiなど、世界ブランドに携わったメンバーから結成し、高品質で洗練されたデザインの製品開発を専門としております。

Neakasa（ネアカサ）というブランド掲げるミッションは最先端の技術を組み入れた製品で人々の生活を向上させることです。

最新ニュースについて、（https://dada.link/9VzaWf）にご覧ください。