熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成による5 人組男性声優グループ「GOALOUS5」の「ABEMA」生特番『声福生放送』#3を12月25日（木）夜9時より独占無料生放送決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2025』#3を、2025年12月25日（木）夜9時より独占無料生放送いたします。

『GOALOUS5 声福生放送 2025』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループ「GOALOUS5」が月に1度実施する「ABEMA」生特番です。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS5」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO5チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開してまいります。

第3回となる今回の放送では、「GOALOUS5」メンバー5人がスタジオにそろい“クリスマスパーティー”を開催！音楽に合わせて回すプレゼント交換会や、豪華賞品と“まさかの罰ゲーム”が待つ「クリスマスプレゼント争奪！クイズ対決！」など、盛りだくさんのコーナーでお届けします。さらに「GOALOUS5」から“テーマソング第7弾” に関する初解禁情報も。

「GOALOUS5」が贈る、笑いとドキドキの声福クリスマスをぜひお楽しみください。

■特別番組『GOALOUS5 声福生放送 2025』#3独占無料生放送 概要

放送日時：2025年12月25日（木）夜9時～夜10時

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/DqasbzdnA63Tg3

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

「GOALOUS5」公式X：https://twitter.com/sir_goalous

