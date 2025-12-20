Immun¡ìAge ¡ß »Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë1Æü3ÁÈ¸ÂÄê¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ßImmun¡ìAge Sport¡×12·î20Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò ÂçÎ¤¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©Í¬Èå·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ¹¬ÂÙ)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÖImmun'Age Sport¡×¤È»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë(½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©²¼¹â°æ·´¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¾®ÎÓ À¤°ì)¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥° ¡ß ¥¤¥ß¥å¥Êー¥¸¥å¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬12·î20Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Immun'Age Sport¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö&¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤ò
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×17Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÅß¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢1Æü3ÁÈ¸ÂÄê¤ÎÂÚºß·¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥×¥é¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹°Ý»ý¤¬É¬Í×¤Ê¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëImmun'Age Sport¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤½¤ÎÀè¤Ø¡£
Immun'Age Sport¤Ë¤è¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î°ìËÜ¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÜ¥×¥é¥ó¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¸ÂÄê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¸å¤¹¤°¤Ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.princehotels.co.jp/shiga/plan/all/
¢£¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ßImmun'Age Sport¡×¥×¥é¥ó³µÍ×
´ü¡¡¡¡´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～2026Ç¯3·î30Æü(·î)¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó
¤´½ÉÇñÀè¡§»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÅì´Û¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à(¥²¥ì¥ó¥Ç¥Ó¥åー)
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§Í¼¿©¡¦Ä«¿©ÉÕ¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯(¿©Á°¼ò¡¿¿©¸å¼ò)¡Ü¤ª¤Ä¤Þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È(～13:00)*
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ö²ì¹â¸¶Á´»³¶¦ÄÌ¥ê¥Õ¥È·ô(2Æü´Ö)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Immun'Age Sport 1È¢(4.5g¡ß10ÊñÆþ¤ê)
*Í½Ìó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Immun'Age Sport ¡ß »Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ëÅì´Û¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¥Ä¥¤¥ó
¢£Immun'Age Sport(¥¤¥ß¥å¥Êー¥¸¥å¡¦¥¹¥Ýー¥Ä)
Immun¡ÇAge¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤»º¤Î¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤òÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÄ¹´ü´ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿ðùÎ³¾õ¤ÎÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ¡¦²¤ÊÆ¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢50Êó¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñºÝÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¹ñºÝµ¬³ÊÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâ¹©¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ20Ç¯°Ê¾åÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://www.fpp-japan.com
¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¥¢¥ó¥Á¡¦¥Éー¥Ô¥ó¥°Ç§¾Ú¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥í¥Ã¥È¤¬»Ô¾ìÎ®ÄÌÁ°¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥ìー¥·¥ó¥°¥Áー¥àAston Martin Racing¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Immun'Age Sport¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÆü¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹Êý¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£1Êñ¤¢¤¿¤ê4.5g(½¾ÍèÈæ1.5ÇÜ)¤Î»ÅÍÍ¤È¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹°Ý»ý¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¥¹¥ー¥Ñ¥È¥íー¥ëÂâ¡¦°µÀãÂâ¡¦¹ßÀãÂâ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅª¸¡¾Ú¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÏÉ¸¹â1,500～2,000m¤Î¸·¤·¤¤¼«Á³´Ä¶²¼¤Ç¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Î°ÂÁ´¤ÈÉÊ¼Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ò¹¯¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¸þ¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î·ò¹¯¤ò²Ê³ØÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¶È³¦½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤ËImmun'Age Sport
¢£»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦»Ö²ì¹â¸¶ ¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì
É¸¹â1,500m°Ê¾å¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¥¦¥Àー¡ÖYakepow¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎÀã¼Á¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Îー¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤¹¡£80Ç¯Âå¤Î¥¹¥ー¥Öー¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî±Ç²è¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝ¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ³Û»³¥¹¥ー¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖA4¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤êÇ§Äê¤µ¤ì¤¿½ÏÎý¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー(¥Þ¥¤¥¹¥¿ー)¤Ë¤è¤ëÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤°µÀã¥Ðー¥ó¤ò³êÁö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5¤Ä¤ÎÈó°µÀã¥¾ー¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥³ー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢°µÀã¥¨¥ê¥¢¤È¥Ñ¥¦¥Àー¥¨¥ê¥¢¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ー¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¥¢¥¹¥êー¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤¬ÍýÁÛ¤Î°ìËÜ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¥¹¥ー¾ì¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î°µÀã¼Ö, 520ÇÏÎÏ¤ÎPistenBully with Immun'Age
¢£Åö¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ¤äÎÁ¶âÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
»Ö²ì¹â¸¶¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
¢©381-0497¡¡Ä¹Ìî¸©²¼¹â°æ·´»³¥ÎÆâÄ®»Ö²ì¹â¸¶¾Æ³Û»³
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 0269-34-3111(¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë 0120-00-8686)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.princehotels.co.jp/shiga/
¢£Immun'Age Sport¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ÂçÎ¤¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¢©501-0501¡¡´ôÉì¸©Í¬Èå·´ÂçÌîÄ®°ðÉÙ1956
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 0585-34-3130
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.fpp-japan.com