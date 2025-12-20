劇団第十五回目の公演となる『晩カラ学校』は、2026年2月19日（木）～2月23日（月・祝）、第36回下北沢演劇祭参加作品として本多劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-10-15）にて上演。東京公演後は、大阪・仙台を巡る全国3都市ツアー公演も決定している。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中。

劇団狼少年、歴史的転換点へ

― 本多劇場、そして映画へ ―

2015年に結成し、10周年を迎えた劇団狼少年。本多劇場公演は、劇団にとって初進出であり次章の幕開けとなる公演である。上演される『晩カラ学校』は、初演時に口コミで広がり連日キャンセル待ちが出るなど高い評価を受けてきた代表作。夜間中学校を舞台に、さまざまな人生を背負った大人たちが、「学ぶこと」「生き直すこと」に向き合う姿を描き、世代を超えて共感を集めてきた。この物語が、ついに本多劇場という演劇の聖地で再演される。

舞台から映画へ──『晩カラ学校』映画化プロジェクト始動

さらに本作では、劇団初となるオリジナル作品の映画化が正式決定。舞台版の世界観を基に、映像作品として新たに再構築される。撮影は宮城県でのロケーション撮影を予定し、現在キャスティングが進行中。2026年冬、クランクイン予定となっており、舞台と映画、二つの表現が交差するプロジェクトとして注目を集めている。

・渋谷駅広告、現在配信中

本多劇場公演、全国ツアー、そして映画化始動という劇団狼少年の大きな節目に合わせ、渋谷駅構内にて広告配信をスタート。演劇の枠を越え、新たなステージへと踏み出す劇団狼少年の“今”を、ぜひその目で確かめてほしい。

・高校生以下無料招待を実施

本公演では、次世代の観劇体験の創出を目的に、各地で高校生以下を対象とした無料招待を実施。大阪・仙台公演では高校生以下を対象に無料招待を行うほか、東京公演でも世田谷区文化支援団体「世田谷演劇カルチベート」と連携し、世田谷区在住の中学生・高校生を無料でご招待する。

・公演情報

劇団狼少年第十五回公演『晩カラ学校』・東京公演（本多劇場）2026年2月19日（木）～2月23日（月・祝）・大阪公演（インディペンデントシアター2nd） 2026年4月2日（木）～4月5日（日）・仙台公演（宮城野区文化センター・パトナシアター） 2026年4月15日（水）～4月17日（金）公式サイト：https://www.ohkamishow.com/stage15

【あらすじ】

様々な境遇で生きた人たちが集う郊外にある夜間中学校。そこには、戦後の混乱を生き抜いてきた者、不登校の経験を持つ者、中には、他人には言えない過去を持つも者もいた。年齢や性別を超え、生徒たちは不器用にも関わり、少しずつ絆を深めていく。だがそんな時、学校にある妙な噂が流れるのである・・・それは一体・・・

公演概要

第36回下北沢演劇祭参加作品劇団狼少年第十五回公演『晩カラ学校』作：狼少年演出：奥津裕也＜東京公演＞公演期間：2026年2月19日 (木) ～ 2026年2月23日 (月・祝)会場：本多劇場（東京都 世田谷区 北沢 2-10-15）■出演者奥津裕也及川奈央たむらもとこ 米本学仁宮後マミ ●祐真キキ ○松本実黒須杏樹 ●竹中友紀子 ○實川阿季玉置康二文ノ綾髙見美儀 ●伊藤ナツキ ○長尾卓磨泉知束（ゴツプロ!）林田麻里山本亨音楽：square=circle※●◯ダブルキャストの出演日時はスケジュール欄でご確認ください■公演スケジュール2026年02月19日(木) 19:00 ○2026年02月20日(金) 14:00 ●2026年02月20日(金) 19:00 ○2026年02月21日(土) 13:00 ○2026年02月21日(土) 18:00 ●2026年02月22日(日) 13:00 ●2026年02月22日(日) 18:00 ○2026年02月23日(月・祝) 13:00 ●※受付45分前／開場30分前より開始■チケット料金一般席：6,800円VIP席：11,000円（全席指定・税込）

＜大阪公演＞公演期間：2026年4月2日 (木) ～ 2026年4月5日 (日)会場：in→dependent theatre 2nd（大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5 インディペンデントシアター2nd）■公演スケジュール2026年04月02日(木) 19:00 ○2026年04月03日(金) 14:00 ●2026年04月03日(金) 19:00 ○2026年04月04日(土) 13:00 ○2026年04月04日(土) 18:00 ●2026年04月05日(日) 13:00 ●※受付45分前／開場30分前より開始■チケット料金VIP席引換券：10,000円（税込）一般席：6,000円（全席指定・税込）高校生以下無料

＜仙台公演＞公演期間：2026年4月15日 (水) ～ 2026年4月17日 (金)会場：宮城野区文化センター パトナシアター（宮城県 仙台市宮城野区 五輪 2丁目12番70号）■公演スケジュール2026年04月15日(水) 19:00 ●2026年04月16日(木) 14:00 ○2026年04月17日(金) 14:00 ●2026年04月17日(金) 19:00 ○※受付45分前／開場30分前より開始■チケット料金VIP席引換券：10,000円（税込）一般席：5,500円（全席指定・税込）高校生以下無料＜注意事項＞※地方公演は東京公演と一部出演者が異なります。※地方公演VIP席は【指定席引換券】でのお渡しです。当日、開演の45分前より受付にて指定席券と引換いたします。連席をご用意できない場合がございます。予めご了承ください。※バリアフリー対応、学生割、区民割引、高校生以下ご招待についてのご予約は公式ホームページに詳細がございますのでご確認ください。お問い合わせ劇団狼少年制作窓口stage@ravencom.jp

