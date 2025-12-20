株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、フィリピン・セブ島のビーチフロント校にて、徹底的な実践型英語学習プログラム『QQEnglishキッズキャンプ2026春』を、2026年3月26日（木）から4月2日（木）までの8日間で開催することを決定いたしました。本キャンプは、リゾート地フィリピン・セブ島を舞台に、子どもたちが「英語を座学で学ぶ」から、英語で質問し、英語で失敗し、英語が伝わる楽しさを8日間続けることで、高密度な英語学習体験を提供します

留学先セブ島ならではの優位性：3つの訴求ポイント

1. 【ロケーションの魅力】ビーチフロント校の安全な学習環境

https://qqenglish.jp/lp/kids-camp-spring/

QQEnglish ビーチフロント校は、美しいリゾートエリアに位置し、学習に集中できる静かで安全な環境を提供します。治安面で不安を感じやすい海外留学において、セキュリティ体制が確立されたリゾート内の宿泊施設（ホテル滞在）を利用することで、親御様の心配を最小限に抑えます。

2. 【指導力の高さ】世界基準の高品質なマンツーマン指導

セブ島は「マンツーマンレッスン発祥の地」であり、本キャンプでも、国際資格TESOLを取得したフィリピン人教師によるマンツーマンレッスンを4コマ、そして実践的なグループレッスンを2コマ提供します。英語学習のプロフェッショナルが、お子様に最適な発音指導と弱点克服に特化した個別指導を行います。

3. 【非日常体験】リゾートで「生きた英語」をアウトプット

ただ授業を受けるだけでなく、滞在期間中の日曜日には、リゾートホテル「Solea Beach Resort」でリラックスしながら英語実践アクティビティなど、セブ島ならではの開放的なロケーションを活かした体験型学習を取り入れています。これにより、お子様は「英語を使う楽しさ」を体感し、国際的なコミュニケーション能力を自然と養います。

キッズスプリングキャンプの概要

・プログラム名 QQEnglishキッズキャンプ2026春・期間：2026年3月26日(木)～4月2日(木)（8日間）・開催地：フィリピン・セブ島にあるQQEnglishのビーチフロント校（ホテル宿泊）・対象：新小学5年生～新高校2年生（2026年4月時点の学年）・定員：30名限定・代金：229,000円（税込） ※航空券、WEG費用、海外保険料は含まず・サポート：DLT（ガーディアン）常駐（4名に1名）、日本人スタッフによる往復引率・レッスン：マンツーマン4コマ/グループレッスン2コマ（50分授業*6コマ授業）、英単語学習/単語テスト、ライティング（日記）/レビュー、体を動かすアクティビティ

QQEnglishとは

https://qqenglish.jp/lp/kids-camp-spring/

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループはフィリピン人教師を正社員として採用し、「To be the gateway to the world」というミッションを掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での英会話学校を展開しています。QQEnglish／QQキッズ／QQジュニア／Boost Coaching／CampusTopのオンライン英会話サービスは、世界累計で80万人（2025年7月時点）を超える生徒が利用。子どもから大人まで幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイトhttps://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズhttps://www.qqeng.com/qqkids/中学生専門オンライン英会話サービス QQジュニアhttps://www.qqeng.com/lp/qqjunior/英語コーチング「Boost Coaching」https://www.qqeng.com/coaching/小学生向けオンライン英語専門学校「CampusTop」https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/【お問い合わせ先】株式会社QQ English広報担当：岩田・西牧Email：qqe_pr@qqeng.com