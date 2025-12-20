株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する福岡県遠賀町のふるさと納税返礼品として、株式会社エム・ケイ食品が提供する「【3種から選べる】 博多和牛 切り落とし〈選べる内容量〉」を掲載中です。博多和牛は肉質がやわらかく、噛むと肉汁が溢れ、濃厚な旨みが口の中に広がる美味しさが評判のお肉です。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

【赤身とバラ肉の切り落とし】博多和牛の肉々しい旨みを堪能できる切落しです。赤身とバラをミックスにしてお届けいたします。※形が不揃い・脂身が多い部分もございます。予めご了承ください。【リッチな切り落とし】贅沢な大判の大きさで博多和牛ならではの味わい深い旨み。すき焼きなどに使えるリッチな大きさの切落しです。【焼肉切落し】博多和牛赤身肉とバラ肉の肉々しい旨みです。用途別に料理しやすいように別々のパックに分けた使いやすい切落しになっております。

対象返礼品について

▼楽天【3種から選べる】 博多和牛 切り落とし〈選べる内容量〉https://item.rakuten.co.jp/f403849-onga/035-0182/▼チョイス博多和牛 焼肉 切落し ミックス 500g×2パック 計約1kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6662669?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384博多和牛 焼肉 切落し ミックス 500g×4パック 計約2kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6662670?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384博多和牛 リッチな切り落とし 300g×2パック 計約600ghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6317049?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384博多和牛 リッチな切り落とし 300g×4パック 計約1.2kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6317050?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384博多和牛 リッチな切り落とし 300g×6パック 計約1.8kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6317051?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384【訳あり】博多和牛 切落し 1kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/5183485?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384【訳あり】博多和牛 切落し 2kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40384/6060937?utm_source=fukuokaken_ongacho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40384

福岡県遠賀町について

福岡県遠賀町は、水と緑に囲まれた自然豊かな町です。福岡市と北九州市の二大都市圏のちょうど真ん中あたりに位置しているから、お出かけにも便利。町内には豊かな自然がたくさんあります。「田舎のよさ」と「都会のよさ」がほどよく両立しているちょうどいいまち、それが遠賀町です。

寄附金の使い道について

(1)町長におまかせ(2)駅周辺整備プロジェクトへの支援(3)自然と共生する快適なまちづくり事業(4)はつらつと生活できるまちづくり事業(5)豊かな心を育むまちづくり事業(6)にぎわいのあるまちづくり事業(7)自立したまちづくり事業

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form