FANYが年末年始に「2大キャンペーン」を開催！ 新規登録で劇場周辺クーポン配布、既存会員には推し芸人のサイン入り感謝状を抽選でプレゼント

吉本興業グループの株式会社FANYは、2025年12月20日（土）より、年末年始の劇場体験とアプリ利用を盛り上げる2大キャンペーンを同時開催します。

本企画では、なんばグランド花月（「年末年始特別興行」観劇チケット購入必須）およびルミネtheよしもとへの来場者を対象とした「FANY ID新規登録者限定クーポン」の配布に加え、アプリ会員が自身の1年間を振り返りシェアできる「SNS連動企画」を実施。初めてFANYを利用されるお客様から、日頃よりご愛顧いただいている皆様まで、年末年始のエンターテインメントをよりお得に、楽しく過ごせる内容となっています。

■ キャンペーン１.「年末年始わくわくFANYデビューキャンペーン」

【概要】

本キャンペーンは、FANY IDを新規登録される方を対象とした来場者限定企画です。

期間中、なんばグランド花月は「年末年始特別興行」チケット購入者＋ご来場のうえ/ルミネtheよしもとはご来場だけで、FANYアプリのダウンロードと新規ID登録を行うと、対象店舗で利用できる割引クーポンを取得できます。

なんばグランド花月では紙の商品券として、ルミネtheよしもとではデジタルクーポンとして利用し、観劇前後のショッピングをお得に楽しめる内容です。

【開催期間】

＜なんばグランド花月＞

2025年12月20日（土）～2026年1月6日（火）

＜ルミネtheよしもと＞

2025年12月20日（土）～2026年1月5日（月）

＜クーポン獲得方法＞

＜なんばグランド花月：紙クーポン引換＞

商品券使用期限：2025年12月20日（土） ～ 2026年1月31日（土）

１.FANYアプリをダウンロード。必要情報を入力し、FANY ID新規会員登録。

２.FANYアプリ内の「ホーム」に表示されるキャンペーンバナーをタップ。

３.劇場内に掲示されるキャンペーンポスター記載の「キーワード」をアプリ内で入力。 アプリ上で引換用クーポンが表示されます。

４.劇場入口受付スタッフに「デジタル引換クーポン」と「当日の公演チケット半券」をご提示し、紙の商品券と引換。

５.なんばグランド花月ビル内の対象店舗でご提示・ご利用できます。

※キャンペーン対象公演：年末年始特別興行

■【商品券対象店舗】なんばグランド花月ビル内の対象店舗：

よしもとおみやげもん横丁、うまいもん亭、花のれんタリーズコーヒー、しゃぶ笑、餃子の王将なんばグランド花月店、cosco crepe、千とせ べっかん、よしもとエンタメショップ、酒処 さつき、吉たこ produce by たこ焼きブ！※劇場内の売店は対象外

＜ルミネtheよしもと：デジタルクーポン＞

デジタルクーポン使用期限：2025年12月20日（土） ～ 2026年1月5日（月）

１.FANYアプリをダウンロードし、必要情報を入力し、FANY ID新規会員を登録。

２.FANYアプリ内の「ホーム」に表示されるキャンペーンバナーをタップ。

３.劇場内に掲示されるキャンペーンポスター記載の「キーワード」を入力。

４.アプリ上でデジタルクーポンが発行されます。

５.ルミネtheよしもとエンタメショップでデジタルクーポンをそのままご提示・ご利用できます。

■【デジタルクーポン対象店舗】ルミネtheよしもと：よしもとエンタメショップ

■キャンペーン２.「FANYお笑いまとめ2025ありがとうキャンペーン」

【概要】

FANYリワードのブロンズ会員以上の方を対象とした限定企画。

12月20日（土）0時にアプリ内で公開される年間まとめコンテンツ「FANYお笑いまとめ2025」の画面を、キャンペーン開催期間内にX（旧Twitter）で「#FANYお笑いまとめ2025」と指定ハッシュタグ（あなたが2025年一番みた芸人、ホーム劇場名）ともにシェアするだけで参加できます。

ご参加いただいた方の中から抽選で、当選者のホーム劇場から2025年内で一番ライブを見に行った芸人のサイン入りの感謝状をお届けします。一年を振り返りながら、SNSを通じてFANYの魅力をさらに広げられます！詳しくはFANYアプリのリワードタブをチェックしてください。

【開催期間】

2025年12月20日（土）～2025年12月31日（水）

年末年始はFANYと一緒に、2026年を笑って迎えよう！

それぞれのキャンペーンの詳細はFANYアプリ内でをご覧ください！

