Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」オリコン週間シングルランキング4位獲得

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、2025年12月10日(水)に発売したAve Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」（発売元：ブシロードミュージック）が、2025/12/22付オリコン週間シングルランキングで4位を獲得しましたことをお知らせいたします。



数量限定生産特装盤　


Blu-ray付生産限定盤


通常盤


Ave Mujicaより3rd Singleのリリースが決定。



TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」#11 EDテーマ「‘S/’ The Way」は、疾走感と、どこか懐かしさを感じるスピードメタルナンバー。


Ave Mujicaらしいゴシックなサウンドが合わさり、カードファイトの熱量を余すことなく体感できる1曲に仕上がっている。


もう一方の「Sophie」は、本シングルで初公開の完全新曲。どのような楽曲かは、ぜひあなたの耳で確かめてほしい。



【商品情報】


商品名：Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」


発売日：2025年12月10日(水)


価格：数量限定生産特装盤　17,050円(税込)


Blu-ray付生産限定盤　11,000円(税込)


通常盤　1,650円(税込)



商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/4125



＜収録内容＞


[CD]


1.‘S/’ The Way


2.Sophie


3.‘S/’ The Way -instrumental-


4.Sophie -instrumental-



[Blu-ray] ※数量限定生産特装盤、Blu-ray付生産限定盤のみ


・Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY1


・Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY2



1.Crucifix X


2.Symbol II : Air


3.DIVINE


4.Ether


5.Ave Mujica


6.Choir ‘S’ Choir


7.素晴らしき世界 でも どこにもない場所


8.黒のバースデイ


9.Symbol IV : Earth


10.Symbol III : ▽


11.天球(そら)のMúsica


12.Imprisoned XII


13.Mas?uerade Rhapsody Re?uest


14.八芒星ダンス


15.‘S/’ The Way


16.顔


17.KiLLKiSS


18.Symbol I : △




＜数量限定生産特装盤 収録内容＞


・Ave Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY1/DAY2 全景定点映像収録Blu-ray


・アクリルパネル1点(全1種)


[アクリルパネルデザイン]





・特製BOX


[特製BOXデザイン]








＜初回生産分限定封入特典＞


・2026年開催予定 Ave Mujica LIVE TOUR 最速先行抽選申込券


・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)




・カードファイト!! ヴァンガード PRカード1枚(全1種)





＜関連動画＞


【試聴動画】Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」（2025.12.10 リリース）


https://www.youtube.com/watch?v=W_0pz_gHlTU



Ave Mujica - Sophie (Official Music Video)


https://www.youtube.com/watch?v=ivXQ21xDHfE



＜音楽配信サービス一覧＞


https://bmu.lnk.to/Avemujica_3rd_SGpr



＜先着購入キャンペーン＞




Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」（数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤・通常盤を問わず）を「特典配布対象店舗・ECショップ」にて購入されたお客様を対象に、「特典CD」1枚（全5種）をプレゼントいたします。



詳細はこちら：https://bushiroad-music.com/topics/19572/



■Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」 東京公演の配信アーカイブチケット発売中


2025年12月14日(日)に東京国際フォーラム ホールA、2026年1月15日(木)にグランキューブ大阪 メインホールにて、Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」を開催。現在、東京公演の配信アーカイブチケットが発売中です。



＜公演概要＞


◆公演名：Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」


◆日程・会場：


・東京公演


日程：2025年12月14日(日)　開場16:30／開演17:30


会場：東京国際フォーラム ホールA


・大阪公演


日程：2026年1月15日(木)　開場17:30／開演18:30（予定）


会場：グランキューブ大阪 メインホール



＜配信チケット受付＞※大阪公演は、配信の実施はございません。


価格：5,500円(税込)


国内配信受付URL：https://eplus.jp/avemujica_6th/st/


海外配信受付URL：https://ib.eplus.jp/avemujica_6th_st/



販売期間：～2025年12月21日(日) 22:00まで


配信期間：～2025年12月21日(日) 23:59まで



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_6th



■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 チケット最速先行抽選申込受付中


2026年4月より、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」を全国4都市5会場にて開催します。現在、チケット最速先行抽選申込が受付中です。



＜公演概要＞


◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」


◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka


2026年4月26日(日) Zepp Namba


2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya


2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)


-FINAL-


2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE



＜チケット最速先行＞


◆受付期間：～2026年1月18日(日) 23:59


※Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour



■Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」 チケット一般発売受付中


2026年1月10日(土)にKanadevia Hall、2月21日(土)に松下IMPホールにて、Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」を開催します。現在、チケット一般発売が受付中です。



＜公演概要＞


◆公演名：Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」


◆日程・会場：


・東京公演


日程：2026年1月10日(土)


1部　開場12:45／開演13:30（予定）


2部　開場16:45／開演17:30（予定）


会場：Kanadevia Hall


・大阪公演


日程：2026年2月21日(土)


1部　開場12:45／開演13:30（予定）


2部　開場16:45／開演17:30（予定）


会場：松下IMPホール



＜チケット一般発売＞


◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica_talkevent2026/


※先着順・無くなり次第終了



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_talkevent_2026



■MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」 チケットプレイガイド先行受付中


2026年3月1日(日)にKアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブを開催します。現在、チケットプレイガイド先行が受付中です。



＜公演概要＞


◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」


◆日程：2026年3月1日(日)　開場15:30／開演17:00（予定）


◆会場：Kアリーナ横浜



＜チケット最速先行抽選申込＞


◆受付期間：～1月15日(木) 23:59


◆受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/



詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2026



■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。


2025 年 2 月 28 日(金)にはバンドリ！プロジェクトの 10 周年を迎えた。2025 年 10 月からはミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」の配信が開始し、1年間で全52話配信予定。また 2023 年夏に放送した TV アニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および、2025 年 3 月に最終回を放送した TV アニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズとして、Ave Mujica の新作映画と、新作 TV アニメシリーズの制作が決定している。


2026年にはTVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送が決定しており、今後の展開への期待が高まっている。



バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com


バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info


YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official


バンドリ！公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_


バンドリ！公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music



Ave Mujica公式X：https://x.com/BDP_AveMujica


Ave Mujica公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujica


Ave Mujica Biography：https://bio.to/AveMujica




