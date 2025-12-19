スーパーホテル30周年記念ファンミーティング「超（スーパー）・感謝祭」1月9日(金)まで参加者募集！

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外で178店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、この度スーパーホテルを応援してくださる特別なファンを招待し、ファンミーティング「超（スーパー）・感謝祭」を開催します。

2023年より計8回ファンミーティングを行ってまいりましたが、スーパーホテルをいつも支えてくださるファンの皆様に感謝の気持ちを込めて、「超・感謝祭」を開催することとなりました。

応募フォーム： https://questant.jp/q/fanmeeting_fes1

■「超・感謝祭」開催背景

スーパーホテルは2026年、1号店誕生から30周年を迎えます。

30周年記念およびファンコミュニティ「超・集団」結成1年を記念し、ファンの皆様への日頃の感謝を込めて、特別な体験型イベントへご招待いたします。また、今回は応募していただいたファンご本人だけでなく、ご家族やご友人も一緒にご参加いただけます。

■「超・感謝祭」概要

日付：2026年2月7日(土) 13:00～16:00

※16:00～17:00は同会場にてウェルカムバーを楽しみながら交流できるオフ会を実施します。

（自由参加）

場所：ビジョンセンターグランデ東京浜松町

〒105-0012 東京都港区芝大門1-13-9 UD芝大門ビル

アクセス：JR「浜松町駅（北口）」徒歩4分

募集人数：40名程度（抽選）※1応募につき2名様までお申し込みいただけます。

参加費：無料 ※1

応募方法：下記URLから応募フォームにアクセスし必要事項をご記入下さい。

https://questant.jp/q/fanmeeting_fes1

応募〆切：2026年1月9日(金)23時59分

当選通知：2026年1月15日(木)頃 ※2

※1 交通費、宿泊費、通信費等はお客様負担となります。

※2 結果は当選された方へのみメールにてご連絡します。

■参考：過去ファンミーティング参加者の声

スーパーホテルはスーパーホテルを応援してくださるファンを招待したファンミーティング「超・集会」を2023年10月より日本全国各地で定期的に開催しており、これまでに計8回実施してきました。「超・集会」では、クイズやワークショップを通してホテルのコンセプトやサービス開発の想いなどをより深くご理解いただくと共に、ファンの皆様やスタッフとのディスカッションを通して「スーパーホテル愛」を深めていただいております。

（参加者の声）

・初めての参加でしたが、いろいろな方とお話しできて、皆さんのスーパーホテル愛を感じました、今まで泊まったことのないホテルの情報も聞けたので、別のところにも泊まりたいと思えました。

・初めてのファンミーティングで不安や緊張がありましたが、スタッフのみなさんがフレンドリーで、とても楽しく過ごせました。

・常に新しい取り組みや商品の開発をされていて、利用者の意見もよく聞かれて、風通しの良い会社だなと感じました！前回、コップに取り組みを描いたらいいなという意見があったが、早速実現されていて、感動しました！

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内177店舗、海外1店舗（ミャンマー）を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/(https://www.superhotel.co.jp/)

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第26回グリーン購入大賞 大賞・環境大臣賞」（2025年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）、「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年）