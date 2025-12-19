WiZ国際情報工科自動車大学校、ソフトバンクと連携して地域課題解決アイディアソンを開催

株式会社NSGホールディングス

地域の未来を、Z世代のアイディアで切り拓く――産学連携の実践型授業

ＮＳＧグループのWiZ 国際情報工科自動車大学校では、2025年10月16日～11月13日の期間、ソフトバンク株式会社（以下ソフトバンク）と連携した実践授業「アイディアソン（Idea + Marathon）」を実施いたしました。

この授業では、ソフトバンクが実際に社内で活用しているワークショップ形式の手法をベースに、福島地域の課題解決に向けたアイディア創出に学生たちが挑戦しました。

対象は高度情報工学科３年生22名。授業は毎週木曜日の1限～6限、全5回にわたって行われました。最終日の2025年11月13日には成果発表会が開催され、ソフトバンクの林氏をはじめとする審査員の皆様をお迎えし、各チームがプレゼンテーションを実施。学生ならではの自由でユニークな発想による解決策が多数発表され、参加した審査員の皆様にも高評価をいただきました。

「思考力」「課題解決力」「発信力」を育むカリキュラム

本取り組みの目的は、与えられた社会課題に対してチームで集中して議論し、新しい価値を創出するプロセスを通して、問題発見・解決能力の向上 実践的なコミュニケーション力の強化 社会課題への当事者意識の醸成を図ることにあります。

単なる座学ではなく、企業とともに社会課題に取り組む「共創型授業」は、WiZが掲げる“業界直結の実践教育”の実現そのものです。

「WiZは、企業とともに未来を創る人財を育てます」

WiZ 国際情報工科自動車大学校では、今後もソフトバンクをはじめとする先進企業との連携を通して、時代が求める実践力・創造力を備えた人財の育成を推進してまいります。

WiZ 国際情報工科自動車大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-15

代表者名：佐藤 善邦

ＵＲＬ：https://wiz.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/