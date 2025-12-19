KID PHENOMENON、初のFCツアー全22公演を完走！4月1日に7thシングルのリリースが決定！

KID PHENOMENONが自身初の単独FCツアー「LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 ～D7SCOVER～」の最終公演を福岡DRUM LOGOSで行った。


本ツアーはオフィシャルモバイルファンクラブの会員を対象に、同行非会員の参加も可能なファンミーティングツアー。全国10か所で開催された本公演に加え、追加公演12か所の計22公演が行われた。2023年のデビュー以降初の単独イベントとあり、各地に多くのファンが足を運んだ。



KID PHENOMENON（左から佐藤峻乃介、川口蒼真、遠藤翼空、山本光汰、夫松健介、鈴木瑠偉、岡尾琥珀）

そんな、FCツアーの最終福岡公演でメンバーからMCであらたにニューシングルがリリースされることが発表された。発売日は4月1日(水)、収録詳細などは追って発表される予定だ。


KID PHENOMENONはメンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする平均年齢19歳の7人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年のデビュー以降、リリース全作が連続でオリコンチャートトップ5入りを果たし、12月3日発売の最新シングル「Black Flame」はTVアニメ『転生悪女の黒歴史』のオープニング主題歌として、オリコン週間ランキング3位を獲得。


2026年はEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが開催する2度目のソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』全公演への帯同や、バンコクで行われるアジアで最大級の日本イベント 「JAPAN EXPO THAILAND 2026」への出演も決定しているなど活躍が期待されるなか、新作リリースにも注目してほしい。




■発売情報


KID PHENOMENON 7thシングル
発売日：2026年4月1日(水)


初回限定盤 SRCL-13614～5 \2,500


通常盤 SRCL-13616 \1,500




■イベント出演情報


NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025


2025年12月26日(金)ららアリーナ 東京ベイ


https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37510/




SDGs推進 TGC しずおか


2026年1月10日(土)静岡県 ツインメッセ静岡 北館大展示場


https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2026/




NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026


2026年2月5日 宮城県 仙台サンプラザホール～


https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/




JAPAN EXPO THAILAND 2026


2月6～8日開催　バンコク・セントラルワールド


https://www.japanexpothailand.com/




Tune Live 2026


2026年4月4日 豊洲PIT


http://tunelive.jp/




■最新楽曲情報


■KID PHENOMENON プロフィール


LDH 史上最大のオーディション『iCON Z ～Dreams For Children～』（読み：アイコンゼット ドリームスフォーチルドレン）男性部門の第二章から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループ。


メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。


「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。




＜メンバー＞


夫松 健介/それまつ けんすけ(22)


遠藤 翼空/えんどう つばさ(21)


岡尾 琥珀/おかお こはく(20)


佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(19)


川口 蒼真/かわぐち そうま(19)


山本 光汰/やまもと こうた(18)


鈴木 瑠偉/すずき るい(18)




＜SNS＞


【Official site】https://www.kidphenomenon.jp/


【YouTube】https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_


【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/_KID_PHENOMENON


【Instagram】 https://www.instagram.com/kid_phenomenon/


【TikTok】　https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon


【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=61579957228310