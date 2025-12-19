KID PHENOMENON、初のFCツアー全22公演を完走！4月1日に7thシングルのリリースが決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

KID PHENOMENONが自身初の単独FCツアー「LIVE & FAN MEETING TOUR 2025 ～D7SCOVER～」の最終公演を福岡DRUM LOGOSで行った。

本ツアーはオフィシャルモバイルファンクラブの会員を対象に、同行非会員の参加も可能なファンミーティングツアー。全国10か所で開催された本公演に加え、追加公演12か所の計22公演が行われた。2023年のデビュー以降初の単独イベントとあり、各地に多くのファンが足を運んだ。

KID PHENOMENON（左から佐藤峻乃介、川口蒼真、遠藤翼空、山本光汰、夫松健介、鈴木瑠偉、岡尾琥珀）

そんな、FCツアーの最終福岡公演でメンバーからMCであらたにニューシングルがリリースされることが発表された。発売日は4月1日(水)、収録詳細などは追って発表される予定だ。

KID PHENOMENONはメンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする平均年齢19歳の7人組ダンス＆ボーカルグループ。2023年のデビュー以降、リリース全作が連続でオリコンチャートトップ5入りを果たし、12月3日発売の最新シングル「Black Flame」はTVアニメ『転生悪女の黒歴史』のオープニング主題歌として、オリコン週間ランキング3位を獲得。

2026年はEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSのEXILE NAOTOが開催する2度目のソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』全公演への帯同や、バンコクで行われるアジアで最大級の日本イベント 「JAPAN EXPO THAILAND 2026」への出演も決定しているなど活躍が期待されるなか、新作リリースにも注目してほしい。

■発売情報

KID PHENOMENON 7thシングル

発売日：2026年4月1日(水)

初回限定盤 SRCL-13614～5 \2,500

通常盤 SRCL-13616 \1,500

ご予約はこちら

https://KIDPHENOMENON.lnk.to/7thSG_PKG

■イベント出演情報

NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025

2025年12月26日(金)ららアリーナ 東京ベイ

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/37510/

SDGs推進 TGC しずおか

2026年1月10日(土)静岡県 ツインメッセ静岡 北館大展示場

https://tgc.girlswalker.com/shizuoka/2026/

NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026

2026年2月5日 宮城県 仙台サンプラザホール～

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/

JAPAN EXPO THAILAND 2026

2月6～8日開催 バンコク・セントラルワールド

https://www.japanexpothailand.com/

Tune Live 2026

2026年4月4日 豊洲PIT

http://tunelive.jp/

■最新楽曲情報

「Black Flame」ご試聴はこちら

https://KIDPHENOMENON.lnk.to/BlackFlame_DG

■KID PHENOMENON プロフィール

LDH 史上最大のオーディション『iCON Z ～Dreams For Children～』（読み：アイコンゼット ドリームスフォーチルドレン）男性部門の第二章から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループ。

メンバー全員がマイクを持ち、スタイリッシュなパフォーマンスを武器とする。

「PHENOMENON」とは、「現象」という意味でグループ名には「世の中に新しい現象を起こして欲しい」という期待が込められている。

＜メンバー＞

夫松 健介/それまつ けんすけ(22)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(21)

岡尾 琥珀/おかお こはく(20)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(19)

川口 蒼真/かわぐち そうま(19)

山本 光汰/やまもと こうた(18)

鈴木 瑠偉/すずき るい(18)

＜SNS＞

【Official site】https://www.kidphenomenon.jp/

【YouTube】https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/_KID_PHENOMENON

【Instagram】 https://www.instagram.com/kid_phenomenon/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=61579957228310