富士・河口湖エリアにトレーラーハウスホテル「Solana Smart INN富士河口湖」12月20日（土）グランドオープン

トレーラーハウスの製造から販売・運用まで手掛けるソラナリゾート株式会社（代表取締役：佐竹 彩）は、スマートステイ型宿泊施設「Solana Smart INN」シリーズの新施設として、「Solana Smart INN富士河口湖」を2025年12月20日（土）にグランドオープンいたします。

富士・河口湖エリアは、国内外からの来訪が続く日本有数の観光地です。2024年の国外宿泊客数は75.6万人（前年比131%）と過去最高を記録しており、インバウンドを中心とした滞在ニーズの拡大が続いています。こうした需要の高まりを背景に、当施設はスマートに快適に泊まれるコンパクトホテルとして誕生します。

富士急ハイランド徒歩圏内。レジャーも飲食も“選択肢が豊富”なホテル

本施設は、河口湖ICから車で約3分、富士急行線「富士急ハイランド駅」から車で約6分と、アクセスしやすい立地に位置しています。

周辺にはレジャー施設や飲食店がそろい、日帰り温泉も気軽に楽しめる環境。

“遊ぶ・食べる・癒やす”を気軽に楽しめるロケーションが特長です。

お手頃な価格帯で、洗練されたご滞在を実現

観光の拠点はもちろん、短期出張やワーケーションなど滞在スタイルが多様化する河口湖エリアに向けて、ダブル／ツインルームは1名7,000円～。さらにファミリールームは1棟あたり15,000円～の1棟料金で、家族・グループでも選びやすいプランです。

客室はおしゃれなトレーラーハウスでありながら、自宅のように落ち着ける空間設計。ファミリールームには和の要素を取り入れたデザインもご用意し、洗練とくつろぎを両立させています。



詳しくはHPまで

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/

チェックインは、リモートロックを採用したスマートチェックイン方式を導入。鍵の受け渡し不要で、チェックインから入室まで非対面で完結します。

人との接触を最小限に抑えながら、非接触かつスムーズにご利用いただけるため、安心して滞在をスタートできます。

トレーラーハウスの屋上で富士山を望む“チル時間”を

施設内には共用棟として「Snacks & Laundry」を設置し、その屋上から富士山を望む開放的な時間を楽しめます。館内には無料の軽食コーナーやフリードリンク（水・コーヒー・紅茶など）を用意しており、滞在中に気軽に利用できる共用スペースとしてご活用いただけます。

■ 施設概要

● 施設名：Solana Smart INN富士河口湖

● 所在地：山梨県富士吉田市新西原4-13-30

● 客室数：全10棟

● 客室設備：Wi-Fi完備、駐車場無料

● オープン日：2025年12月20日（土）

● ご予約について：下記リンクにてご予約ください。

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/

●交通アクセス

＜交通機関でお越しの方＞

富士急行線「富士急ハイランド駅」から車で約6分



＜お車でお越しの方＞

中央自動車道 河口湖IC下車約3分



＜Solana Smart INNシリーズ＞

・Solana Smart INN成田空港：千葉県成田市堀之内570-13

https://smartinn-solana.com/facility/narita/

・Solana Smart INN富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－３４８

https://smartinn-solana.com/facility/fuji-yamanakako/



プライベートドックラン付きのペットと泊まれるトレーラーハウスホテル

＜Solana シリーズ＞

関東近県を中心に続々展開中！

・Solana鴨川 ：千葉県鴨川市内浦414-3

https://resort-solana.com/facility/kamogawa/

・Solana日光 ：栃木県日光市大桑町865-4

https://resort-solana.com/facility/nikkou/

・Solana富士山中湖：山梨県南都留郡山中湖村山中180-8

https://resort-solana.com/facility/solanafuji/

・Solana軽井沢別邸：長野県北佐久郡御代田町塩野3402-7

https://resort-solana.com/karuizawa/

・Solana千葉白浜 ：千葉県南房総市白浜町滝口7216-26

https://resort-solana.com/facility/shirahama/

・Solana九十九里 ：千葉県山武郡九十九里町作田5633-37

https://resort-solana.com/facility/kujukuri/

・Solana銚子犬吠埼：千葉県銚子市海鹿島5355-1

https://resort-solana.com/facility/choshi/

・Solana伊豆高原 ：静岡県伊東市富戸1317-1811

https://resort-solana.com/facility/izu/

・Solana富士御殿場：静岡県御殿場市東山704-1

https://resort-solana.com/facility/gotenba/

・Solana木更津 ：千葉県木更津市中島2739-3

https://resort-solana.com/facility/solana-kisarazu/

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

ソラナリゾート株式会社

URL：https://resort-solana.com

広報担当：下村、近藤

mail：info@resort-solana.com

TEL：050-3146-7504