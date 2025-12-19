富士・河口湖エリアにトレーラーハウスホテル「Solana Smart INN富士河口湖」12月20日（土）グランドオープン

トレーラーハウスの製造から販売・運用まで手掛けるソラナリゾート株式会社（代表取締役：佐竹 彩）は、スマートステイ型宿泊施設「Solana Smart INN」シリーズの新施設として、「Solana Smart INN富士河口湖」を2025年12月20日（土）にグランドオープンいたします。



富士・河口湖エリアは、国内外からの来訪が続く日本有数の観光地です。2024年の国外宿泊客数は75.6万人（前年比131%）と過去最高を記録しており、インバウンドを中心とした滞在ニーズの拡大が続いています。こうした需要の高まりを背景に、当施設はスマートに快適に泊まれるコンパクトホテルとして誕生します。




富士急ハイランド徒歩圏内。レジャーも飲食も“選択肢が豊富”なホテル



本施設は、河口湖ICから車で約3分、富士急行線「富士急ハイランド駅」から車で約6分と、アクセスしやすい立地に位置しています。


周辺にはレジャー施設や飲食店がそろい、日帰り温泉も気軽に楽しめる環境。


“遊ぶ・食べる・癒やす”を気軽に楽しめるロケーションが特長です。




お手頃な価格帯で、洗練されたご滞在を実現



観光の拠点はもちろん、短期出張やワーケーションなど滞在スタイルが多様化する河口湖エリアに向けて、ダブル／ツインルームは1名7,000円～。さらにファミリールームは1棟あたり15,000円～の1棟料金で、家族・グループでも選びやすいプランです。


客室はおしゃれなトレーラーハウスでありながら、自宅のように落ち着ける空間設計。ファミリールームには和の要素を取り入れたデザインもご用意し、洗練とくつろぎを両立させています。



詳しくはHPまで


https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/




チェックインは、リモートロックを採用したスマートチェックイン方式を導入。鍵の受け渡し不要で、チェックインから入室まで非対面で完結します。


人との接触を最小限に抑えながら、非接触かつスムーズにご利用いただけるため、安心して滞在をスタートできます。





トレーラーハウスの屋上で富士山を望む“チル時間”を



施設内には共用棟として「Snacks & Laundry」を設置し、その屋上から富士山を望む開放的な時間を楽しめます。館内には無料の軽食コーナーやフリードリンク（水・コーヒー・紅茶など）を用意しており、滞在中に気軽に利用できる共用スペースとしてご活用いただけます。



■ 施設概要


● 施設名：Solana Smart INN富士河口湖


● 所在地：山梨県富士吉田市新西原4-13-30


● 客室数：全10棟


● 客室設備：Wi-Fi完備、駐車場無料


● オープン日：2025年12月20日（土）


● ご予約について：下記リンクにてご予約ください。


https://smartinn-solana.com/facility/fuji-kawaguchiko/



●交通アクセス


＜交通機関でお越しの方＞
富士急行線「富士急ハイランド駅」から車で約6分

＜お車でお越しの方＞
中央自動車道 河口湖IC下車約3分




