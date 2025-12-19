NOWZ『EVERGLOW』米ビルボードのスタッフ・ピック「2025年最高のK-POPソング」に選出

VT CUBE JAPAN 株式会社

CUBE ENTERTAINMENTの新人ボーイズグループ・NOWZ(読み：ナウズ）の楽曲「EVERGLOW」が、今年最高のK-POP楽曲のひとつに選ばれた。

ビルボードは18日、公式サイトを通じて「2025年最高のK-POPソング25：スタッフ・ピック（The 25 Best K-Pop Songs of 2025: Staff Picks）」を発表した。これによると、NOWZ(HYEONBIN、YOON、YEONWOO、JINHYUK、SIYUN)が今年7月にリリースした1st mini Album『IGNITION』のタイトル曲「EVERGLOW」がリストに名を連ねた。

ビルボードは「ヒップホップを基盤とした明るいサウンドを前面に押し出す新人ボーイズグループが主流となっている中で、「EVERGLOW」はオルタナティブロックとヘヴィメタルの重厚感を盛り込んでいる」とし、「プレッシャーの中で鍛え上げられた力、そして試練を通じて咲いた復活を歌っている。今年リリースされた楽曲の中でも、これほど生々しい強烈さを持つ曲は稀だ」と説明した。

これに先立ち、ビルボードは今年10月、「今月のK-POPルーキー（Billboard’s K-Pop Rookie of the Month）」にNOWZを選出している。当時『IGNITION』について「デビューしたばかりのNOWZが、ジャンルの異なる楽曲を見事に消化できた背景には、彼らの確かな実力がある」と強調し、その可能性を高く評価していた。

NOWZは最近、各音楽番組において、3rdシングル『Play Ball』のタイトル曲『HomeRUN』で、まるで野球の試合を見ているかのようなポイントダンスと、圧倒的な歌唱力を披露している。

