速報！競走馬グッズブランド『UMAbred』が銀座博品館でPOPUPを開催。年越しに併せた新規グッズ販売も！？
株式会社ジェンコ
2026年は午年もといUMA年です。
■イベント概要
実在の競走馬・引退馬を「UMA」（ウマのようなモチモチアニマル）として描きおろすグッズブランド「UMAbred」は12/26（金）～2/1（日）の期間、銀座博品館にてPOPUPを開催いたします。
今回は2025年にPOPUPにて発売したアイテムの一部を販売。
また年明け1月2日からは、「午年」となる2026年を記念して「UMA年」グッズを特別販売。
全て鷹月ナト先生完全新規描き下ろしイラストを用いたグッズとなっております。
グッズなどの詳細は追って展開してまいります！
■内容詳細
開催場所：博品館TOY PARK銀座本店1階イベントスペース
開催期間：2025年12月26日(金)～2月1日(日)
営業時間：11:00～20:00
【ご入場方法について】
開店後、直接イベントスペースへお越しください。
※混雑状況によって入場制限や入場整理券の配布を実施する場合もございます。あらかじめご了承ください。
■「UMAbred」著作権表記
(C)UMAbred
■鷹月ナト著作権表記
(C)鷹月ナト
■関連情報
公式サイト：https://umabred.jp/
UMAbred公式X：@umabred
ジェンコトイ公式X：@genco_capsule
鷹月ナト公式X：@getuyoubi5
UMA公式X： @UMAmochi2020