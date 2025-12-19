株式会社マルワ電化の『スポーツクラブ応援私募債』発行について

株式会社中国銀行

当行では、お客さまとともに地域のスポーツ振興を支援するため『スポーツクラブ応援私募債※』の取扱いをおこなっています。１２月１９日（金）に、株式会社マルワ電化のスポーツクラブ応援私募債の引受けをおこなうこととなり、その手数料の一部を岡山シーガルズへ同社と当行の連名にて寄附いたします。

※『スポーツクラブ応援私募債』

私募債発行企業の意向にあわせてＳＤＧｓに貢献する団体などへ発行手数料の一部による寄贈をおこなうＳＤGｓ私募債「地域応援型」の仕組みを活用し、地域のスポーツクラブへ寄附をおこなう私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：株式会社マルワ電化 第１回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県岡山市雄町１６３-１- 代 表 者 ：西本 真司- 業 種 ：機械器具小売業- 売 上 高 ：３４４百万円（令和７年９月期）- 発 行 額 ：３０百万円- 発 行 日 ：令和７年１２月１９日（金）- 発行期間 ：３年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- 寄 附 先 ：岡山シーガルズ- コメント ：当社は、半世紀前の電化製品販売に端を発し、電気や水回りをはじめ生活の小さなお困りごとから住宅の新築・リフォームまで、住まいのことなら幅広く何でも引き受ける地域密着型の会社です。このたびの「スポーツクラブ応援私募債」の発行を通じて、岡山シーガルズの活動の一助となることを強く願っています。