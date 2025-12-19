建前抜きで本音を語る、ママによる、ママのための、情報バラエティ『秘密のママ園』年末に一夜限りの特別番組の放送を決定！『秘密のママ園 スペシャル』は12月26日（金）夜9時より放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月26日（金）夜9時より『秘密のママ園 スペシャル』を放送いたします。

秘密のママ園 スペシャル 12/26（金）夜9時～放送｜ママのための情報バラエティ番組

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kKor9Png3sM ]

『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティです。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が務め、2025年3月から7月にかけて放送。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めていた本番組ですが、このたび一夜限りの特別番組として、MCはそのまま『秘密のママ園 スペシャル』として放送いたします。なお、ゲストには二児の母としても日々奮闘する衛藤美彩が登場いたします。

『秘密のママ園 スペシャル』では、「モラハラ座談会」と称し、他では語りづらい“モラ夫・モラ妻”をテーマに、弁護士やモラハラ解決の専門家、夫からモラハラをうけた経験をもつ漫画家が登場し、モラハラに関する具体的なエピソードやそれに対する改善のヒントまでを実践的に届けます。

また、「堕落のパパ園」と称した企画も。家事をまったくしない“堕落パパ”に家事ミッションを課したVTRを見ながら、スタジオでは「どうすれば自分から家事をするパパになるのか？」を本音で議論し、家庭内の“あるある”に切り込みます。

建前抜きの本音トークでママたちのリアルに迫る情報バラエティ『秘密のママ園 スペシャル』は12月26日（金）夜9時より放送いたします。ぜひ「ABEMA」にてご覧ください。

■ABEMA 『秘密のママ園 スペシャル』 放送概要

放送日時：2025年12月26日（金）よる9時～

番宣URL：https://abema.go.link/j8wj2

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2029

出演：滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみ、衛藤美彩