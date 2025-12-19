【ルイ・ヴィトン】2026秋冬メンズ「LV トランク エディション」のルックビジュアルを公開

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2026秋冬メンズ「LV トランク エディション」を発表いたします。

2026年2月5日に発売予定の本コレクションは、洗練されたエレガンスを基盤とし、熟考を重ねてハイエンドでタイムレスなアイテムから構成される、完全なトランジショナルなメンズワードローブを提案します。1854年に創業者が製作したキャンバス製トランクという、メゾン初のクリエイションにちなんで名付けられた本ラインは、ルイ・ヴィトンの核心に息づく永続的なサヴォアフェール(匠の技)と洗練を体現しています。

この汎用性の高いワードローブは、伝統的なトランクのように、ルイ・ヴィトンのサヴォアフェール(匠の技)と実用的な精神を融合。昼から夜へとシームレスに対応する、エフォートレスな着こなしを想定したウェアやアクセサリーで表現されています。モダンでカジュアルなシルエットにフォーマルな雰囲気が吹き込まれ、季節をまたぐ気候に適した、控えめでありながら計算された卓越した表現として形になっています。

本コレクションは、落ち着いたナチュラルカラーを基調に、ベージュ、ブルー、ブラウン、ブラックのカラーパレットで構成。すべてのアイテムには、レザーから着想を得た象徴的なタグがあしらわれ、「LV トランク エディション」が掲げる「耐久性」という精神を記した刻印が施されています。

2026秋冬メンズ「LV トランク エディション」は、2026年2月5日より発売開始予定です。

PHOTO CREDIT：Louise & Maria Thornfeldt

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

