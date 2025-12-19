2025 Winter Campaign 「ARC’TERYX NISEKO HUT」12月20日（土）よりスタート

アメアスポーツジャパン株式会社

アークテリクスは、北海道ニセコにて、12月20日（土）より期間限定の体験型ポップアップ「ARC'TERYX NISEKO HUT」をオープンします。バックカントリーに向かう準備の場として、アークテリクスプロダクトのレイヤリング提案や、ワークショップを通じて、雪山をより安全に、より快適に楽しむための学びと交流の場をつくります。これまでスキーやスノーボードの経験はありながら、バックカントリーには踏み出していなかった方々に向けた、“新しいフィールドへの入口” としての役割を担います。

≪概要≫

名 称 ：ARC’TERYX NISEKO HUT

住 所 ：〒044-0080 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条3丁目3－2

開催期間：2025年12月20日（土）～ 2026年3月29日（日）

※天候やコンディションにより変更となる場合があります

営業時間：12:00～20:00（予定）

■「ARC’TERYX NISEKO HUT」

BACKCOUNTRY CLUBのクラブ・ハウスとも呼べるこの空間では、バックカントリーに向かう準備の場として、アークテリクスプロダクトのレイヤリング提案や、各種ワークショップを通じて、雪山をより安全に、より快適に楽しむための学びと交流の場をつくります。「PERFORMANCE LAB」と「MOUNTAIN LOUNGE」と名付けられた二つのテントから構成される、アークテリクスが提案するバックカントリー体験の拠点です。

TENT-1: PERFORMANCE LAB

バックカントリー・ツーリングのためにデザインされたRUSH（ラッシュ）と、ミッドレイヤーとなるATOM（アトム）やPROTON（プロトン）など、最新テクノロジーを搭載したプロダクトを実際に試していただくことができる体験型展示。アークテリクスのレイヤリングシステム「System of Dress（システム オブ ドレス）」を紐解く展示コンテンツも展開。バックカントリーに向かう為の最適なレイヤリング・システムを体感いただくことができます。アークテリクス主催のバックカントリーツアーの参加者は実際にフィールドでプロダクトテストをいただくことができます。

TENT-2: MOUNTAIN LOUNGE

バックカントリー・ツーリングを楽しんだあと、心地よい音楽とともに、疲れた体をゆっくり休めるラウンジスペース。訪れる人が気軽に手に取り、ニセコの文化や山々の理解を深めることができるトレイル・ライブラリーや、ニセコ周辺のトレイルコースが分かるマップなどを展示。ポップアップスペースに併設されるキッチンカーで提供される温かい軽食、ドリンク、などを楽しんでいただくことのできるスペースです。

■「フードとドリンク」

ポップアップに併設されるキッチンカーでは、 山で過ごした一日の最後に、仲間たちとのリラックスした時間を演出する暖かいお食事と飲み物を提供します。ホットサンドや、地元ロースタリーのコーヒー豆を使用したドリンクやソフトドリンク、ホットワイン、地元ブリュワリーのクラフトビールなどをご用意。スペシャル升で提供されるかき氷も。（提供品はすべて有料）

■ ポップアップ来場特典

抹茶シロップに白玉を添え、 仕上げに金粉をあしらったスペシャルかき氷メニュー（オリジナルの升と共に提供いたします。）

アンケート回答 もしくは、LINEお友達追加(@arcteryx)で、ARC'TERYX BACKCOUNTRY CLUB オリジナルステッカーを差し上げます。

■ バックカントリーツアー

ローカルに根ざしたガイドカンパニー・Rising Sun Guidesをはじめ、アークテリクス契約ガイドとともにバックカントリーツアーを企画。シーズンを通じて複数回のツアーを実施予定。経験豊富なガイドのリードのもと、安全にバックカントリーを体験いただけます。

実施日程（予定）

Rising Sun Guides：1/15, 2/24, 3/6, 3/7（全4回予定）

照井 大地ガイド ：1/6, 1/7, 2/2, 2/6, 2/7（全5回予定）

荒井 一義ガイド ：1/15, 1/22, 2/19, 2/26（全4回予定）

※実施内容・日程は予告なく変更される場合がございます。

■展示製品

RUSH JACKET

バックカントリーでのスキーやスノーボードに最適な、耐久軽量ツーリングジャケット。

PFASを添加することなく製造されたGORE-TEX PRO ePE素材を採用したことにより、耐久性を維持しながら軽量化を実現。登りでは快適さを、下りでは高い性能を確実に発揮します。さらに、新たに配置したファスナー式ポケットに手が届きやすくなり、生地の使用量も削減。スムーズに装備を切り替え、次のアクティビティを始められます。ダンプポケットの容量を増やし、胸ポケットを新たに配置。RECCO(R)リフレクターをより目立たない形で内蔵し、フィットにゆとりをもたせることでさらなる動きやすさを実現しました。\132,000(税込)

RUSH BIB PANT

性能を損ねることなく効率的な登りをかなえるビブ。

GORE-TEX PRO ePE素材を新たに採用し、より効率的な登りをかなえるビブパンツ。立体裁断でレッグ部全体にゆとりをもたせ、スイッチバックの続く登りも、リラックスして進む下りも、これ以上ないほど快適にこなせます。ツーリング中に貴重品を安全に携帯できるよう、胸と太腿部のポケットにクリップを内蔵。また、太ももの両ポケットに内蔵したメディアスリーブを新たに採用。RECCO(R)リフレクターをさらに目立たない形で内蔵した他、ゆったりしたフィットで動きやすさを向上。サスペンダーアタッチメントを改良し、しっかり固定できるようにしています。\126,500(税込)

PROTON HOODY

バックカントリーに適したインサレーションフーディ。

クライマーのあらゆるニーズを追求した、透湿性を備えたインサレーション レイヤー。80gsmのPrimaLoft(R)Gold Insulationが、通気性に優れた表地、体温や湿気の蓄積をコントロールするライナーとともに快適な着心地を維持します。Fortius Air 20 ナイロンシェルは軽量かつ堅牢。立体構造パターンを採用し、動きやすさも抜群。ヘルメット対応のインサレーテッドフードで保温性を高めました。\59,400(税込)

ATOM HOODY

冬山に最適な、濡れても暖かいインサレーションフーディ。

どのジャケットを着るべきかわからないときに最適な万能フーディ。岩山のクライミングでは一枚で、ツーリングや冬場の湿潤な環境ではミッドレイヤーとして使えます。Coreloft(TM) 断熱材は通気性があり暖かく軽量で、小雨でも性能を維持するため、一年を通して高負荷アクティビティ向けダウンの代わりに着用できる一枚。 FC0 DWR加工でアップデートし、二酸化炭素の排出量を削減しています。\49,500(税込)

※内容は変更となる場合があります。

最新情報はアークテリクス公式サイト内の特設ページにてご確認ください。

キャンペーンの詳細はこちら :https://arcteryx.jp/pages/backcountryclub2025?utm_source=prtimes&utm_medium=paid-editorial&utm_campaign=backcountryclub2025&utm_content=web_dropin

ARC'TERYX

アークテリクスは1989年にカナダ西部ブリティッシュコロンビア州・バンクーバーで誕生した。太平洋沿岸部に広がる『コーストマウンテン』と呼ばれる急峻な山岳地帯まで、車で約１時間。日常の中にアウトドア・アクティビティが自然に溶け込んだこの街で、クライミングギアを製造販売するガレージブランド『ロックソリッド』としてスタート。1991年には、熱成型3Dフォームを活かした「Vapor Harness」を発売するとともに、生物の進化の歴史で最初に空を舞った鳥とされる『始祖鳥』をモチーフに、社名をARC'TERYX（アークテリクス）に変更した。製品は常に「デザイン フロム スクラッチ」から創り出すという哲学に基づき、『コーストマウンテン』の豊かで厳しい環境の下で培われた技術や経験を基盤に、「デザイン・クラフトマンシップ・パフォーマンス」に拘り、業界の常識を再定義する技術革新を続けながら、最高のパフォーマンスを発揮する最高品質の製品を生み出し、アウトドア・プロダクトの進化をリードし続けている。