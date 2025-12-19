【開催レポート】子ども英会話アライブが、キラキラ輝くアップサイクルのイベント「クリスマス・ワークショップ」を開催。クリスマスアート×SDGs！

株式会社アライブ

株式会社アライブ（愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営するアライブイングリッシュスクール千種校では、2025年11月24日（月・祝）に、園児・小学生を対象としたクリスマスワークショップ「Alive Chikusa -Christmas Workshop- 」を開催いたしました。

本イベントでは、海岸に漂着したガラス片「シーグラス」を使用して、英語で海洋環境について学びながら、それらを美しいクリスマスオーナメントやランタンへと生まれ変わらせる「アップサイクル」を体験しました。子どもたちはクリエイティブな制作を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）への理解を深めるともに、来るクリスマスへの期待を膨らますことができました。

イベント概要

イベント名：クリスマスワークショップ 「Alive Chikusa -Christmas Workshop- 」

日時：2025年11月24日（月・祝）13:30-15:30

場所：アライブイングリッシュスクール千種校

所在地：名古屋市千種区菊坂町1-7 パインエリゼ1F・2F

対象：園児・小学生（アライブ在籍生・一般の方）

参加者数：30名

実施内容

・シーグラスが、アイデアとデザインで価値あるものに変わる体験 ～シーグラスのアート制作～

ワークショップは「シーグラスって何？」「どうして丸い形をしているの？」という英語のクイズから始まりました。海洋ゴミ問題という環境課題に触れ、シーグラスが人間が捨てたガラス瓶などが長い年月をかけて海で削られたものであることを学びました。その後、シーグラスを使って園児クラスでは、クリスマスツリーに飾るオーナメントを作成し、小学生クラスでは、クリスマスツリー型のランタン作りに挑戦しました。

・達成感を分かち合う点灯式

クラフトの完成後、実際にライト（LEDライト）を点灯した瞬間に、シーグラスの隙間からキラキラと光があふれ、子どもたちからは驚きや喜びの声があがりました。時間をかけて作り上げた作品を見つめる表情は輝いていました。そして、自らの手で社会課題（ゴミ）を希望の光に変えた経験によって、子どもたちの自己肯定感が大きく高まりました。

・クリスマスドーナツの試食会

口いっぱいに頬張りながら、特別なおやつの時間も楽しみました。外国人講師や友達と「クリスマスはどう過ごすの？」「サンタさんに何をお願いしよう？」と、これから来るクリスマスに胸を躍らせ、美味しいドーナツを食べながら笑顔溢れるひとときとなりました。

真剣に制作に取り組んでいます個性豊かな作品ができあがります美味しいドーナツを食べる試食の時間好きなシーグラスを選びます

本イベントの開催意義 ～「知る・考える・創る」アライブ流のSDGs探究学習～

アライブでは、単に英語を話すだけでなく「英語で社会課題を学ぶ」探究型学習を重視しています。今回のワークショップには、以下の3つの教育的意義を込めました。

・ネガティブを「希望」に変える意識の育成： SDGsを学ぶ過程で、海洋ゴミという重いテーマを、単なるネガティブな側面だけで終わらせるのではなく、自らのアイデアで美しい「宝物」に変えるプロセスを重視しました。これにより、子どもたちは「課題は自分たちの手で、希望を持って解決していけるものである」という前向きな意識を育みました。

・五感を刺激するクリスマスの心とモータースキル（手指の巧緻性）： シーグラスの感触を楽しみ、色の配置を考え、クリスマスを待ち望む温かい心（Spirit of Christmas）が育まれました。また、グルーガンを使いこなすこなど、同時にモータースキル（手指の巧緻性）を使い、子どもたちの五感を刺激しました。

・スタンフォード大学の幼児教育施設の最新知見を取り入れる： 当校校長が2025年夏（現地開催）と秋（オンライン開催）に、スタンフォード大学の幼児教育施設で学んだ最新の研究テーマ「子どもたちの内側から湧き上がる喜び（Joy）や驚き（Awe & Wonder）を生み出す環境設計」とも重なり、子どもたちの成長にとって重要である「喜びや驚きが生まれる瞬間」を、アライブイングリッシュスクール千種校にて創出することができました。

開催校舎のコメント

アライブイングリッシュスクール千種校は、在校生だけでなく、地域の子どもたちを対象にした数々のイベントをこれまで開催してきています。今回のワークショップは、アライブの教育方針（ミッション）である『教育で、未来に豊かさを』の理念を体現したものです。子どもたちはシーグラスの美しさに触れながら、同時にその背景にある環境問題についても真剣に考えていました。英語を使って世界の現状を知って、自分に何ができるかをクリエイティブに発想することで、私たちは、将来、地球規模の課題に対して主体的に動けるリーダーを育てると信じています。今後も、アライブイングリッシュスクール千種校では、さまざまな視点からの学びの場を積極的に提供してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)