³ô¼°²ñ¼ÒÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ Æ£ËÜÂåÉ½ ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¥È¥í¥Õ¥£ー¼õ¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ Æ£ËÜÂåÉ½¤¬¥È¥Ã¥×¥êー¥°¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
B.LEAGUE¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥êー¥°Ï¢·Èµ¡¹½¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë9¶¥µ»12¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÆÇ¯ÅÙ¤Î¥êー¥°È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Í¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿ÃË½÷¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë´óÍ¿¤·¤¿GM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ËÅù¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥êー¥°¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢B.LEAGUE½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤¢¤ë2016-17¥·ー¥º¥ó¤«¤é·ÑÂ³¤·¤ÆB1¤Ë½êÂ°¤·¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯´ÖÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIBA¼çºÅ¡Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥° ¥¢¥¸¥¢¡ÊBCL Asia¡Ë2025¡ÊÁ°¿È¡§¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIBA¼çºÅ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢6°Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢B.LEAGUE¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëBCL Asia¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ê¥¢¥¸¥¢No.1¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢B.LEAGUE¤«¤éÆ£ËÜÂåÉ½¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¥È¥Ã¥×¥êー¥°¥È¥í¥Õ¥£ー¼ø¾Þ¼°¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ËÜÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥êー¥°¥È¥í¥Õ¥£ー¤È¤¤¤¦±É¤¨¤¢¤ë¾Þ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ B.LEAGUEÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥êー¥°¤ÎÈ¯Å¸¤È¶¥µ»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÎòÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ ³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³¦¤ÏÂç¤¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëB.LEAGUEÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë B.LEAGUE¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢BCL Asia 2025¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ñÆâ³°¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¹ÔÀ¯¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡ÖBREX NATION¡×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤Ù¤À®²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¡¢B.PREMIER»²Æþ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤È¸Ø¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥µ»ÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥¢¥êー¥Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¡Ø¶¯¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Áー¥à¡Ù¤ÎÂÎ¸½¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ °ú¤Â³¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×