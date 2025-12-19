Zepp Shinjukuでのパソコン音楽クラブワンマンライブ終演後、ZEROTOKYO にて PMC 10th Anniversary Grand Party “SHIFT+ALT” の開催が決定！
2026年1月24日に開催される Zepp Shinjukuでのパソコン音楽クラブワンマンライブ。
日を同じくして、23:00よりZEROTOKYO にて PMC 10th Anniversary Grand Party “SHIFT+ALT” の開催が決定！
10年間にわたりポップミュージックからクラブシーンまでを独自のスタイルで横断してきたパソコン音楽クラブ。そんな彼らがこれまでの活動の中で親交を持つアーティスト/DJと共に活動10周年を締めくくるパーティーをお届けします。
各フロアごとに個性的なラインナップで彩られた一夜で存分に楽しめること間違いありません。
EVENT INFO
2026.1.24(土)
PMC 10th Anniversary Grand Party “SHIFT+ALT”
@ZEROTOKYO
OPEN/START 23:00
HP：https://zerotokyo.jp/event/pmc-10th-anniversary-0124/
DOOR：\4,500+1Drink
FASTPASS TICKET：\4,000+1Drink（優先入場・入場料金含む）
PMC 10th Anniversary One man Live at Zepp Shinjukuのチケット半券提示：\3,000-
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/pmc-10th-anniversary-0124
【Z HALL】
砂原良徳 (DJ set) / tofubeats (DJ set) / okadada / Big Animal Theory (DJ set) / PAS TASTA (DJ set) / PASOCOM MUSIC CLUB (DJ set)
VJ：tsuchifumazu / VIDEOBOY
【RING】
FELINE / Genick B2B Acrocanthosaurus / in the blue shirt (DJ set) / Seimei B2B Carpainter (TREKKIE TRAX) / SEKITOVA / Stones Taro & Lomax (NC4K)
VJ：P3 / sakamichi
【R BAR】
Batsu / BUDDHAHOUSE × PARKGOLF / SU-3 (clubasia) / TOMMY (BOY) / 牡蠣姫 (Rachel from chelmico) / 徳利 / とんだ林蘭 (karaoke DJ set)
Guest Bartender：yoshimi (SALOON)
【BOX】
Camino the funk (DJ set) / Guchon / Nwung Nwung / QPLO (LIVE set) / RYOKO2000 (DJ set) / Samuel Smoky Purple (DJ set) / おしるこちゃん
ARTIST INFO
PASOCOM MUSIC CLUB / パソコン音楽クラブ
2015年結成のDTMユニット。メンバーは大阪出身の柴田碧と西山真登。アナログシンセサイザーや音源モジュールのサウンドをベースにエレクトロニックミュージックを制作している。
他アーティスト作品への参加やリミックス制作も多数手がけており、ラフォーレ原宿グランバザールのTV-CMソング、TVドラマ「電影少女- VIDEOGIRL AI 2018 -」の劇伴制作、アニメ「ポケットモンスター」のEDテーマ制作など数多くの作品を担当。
ライブも精力的に行っており、FUJIROCK2025へも出演し話題となった。
2018年に初の全国流通盤となる1stアルバム『DREAM WALK』をリリース。
2019年、2ndアルバム『Night Flow』は第12回CDショップ大賞2020に入賞し注目を集める。その後も継続的にアルバムを制作し、2024年に5枚目となるアルバム『Love Flutter』をリリースした。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LRwhhTu7E5Y ]
hikari feat. Hakushi Hasegawa( MV with Gemini ) #Gemini #MVwithGemini
