楽天「Show !t」大感謝祭ｘクリスマスセールは本日から！大人気プロジェクターポップインアラジン2最終入荷です！紛失・落とし物防止用タグ、ハンディブロワも好評発売中！

大人気プロジェクター 「PopIn Aladdin2」
忘れもの防止スマートタグ（12種）
忘れもの防止スマートタグセット（4セット）※スマートタグ4種類がワンセットです。
ハンディブロワ（2種）
popIn Aladdin 2
大人気プロジェクター「popIn Aladdin 2」
数量限定・スペシャルプライスで再入荷！
未使用品を回収し、外装を交換＆動作確認済み。新品同様の品質で安心してご利用いただけます。
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4580546890106/
特徴
・天井照明＋プロジェクター＋スピーカーの3in1
・工事不要で簡単取り付け
・YouTube、Netflix、Huluなどの人気動画アプリ対応
・インテリア・キッズ向け・学習など多彩なコンテンツ搭載
・ハーマンカードン製スピーカーで高音質
【製品仕様】
ブランド：popIn Aladdin
部屋タイプ：寝室
寸法：47.6 × 47.6 × 14.5 cm
解像度：フルHD
投影距離：最短1.2m（約60インチ）
スピーカー：Harman Kardon製 8Wステレオ
保証：1年間
【新発売】コードレス設計のハンディブロワ―
【ホワイト MF-HDYBW01-WH】\5,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634282/
【ガンメタ MF-HDYBW02-GM】\9,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574634299/
特徴
（MF-HDYBW01-WH）
・無段階の風量調整
・風速最大15m/秒
・風速：弱7m/秒 ～ 強15m/秒
・連続使用時間：弱 約90分 ～ 強 約14分
・サイズ：約45 × 150 × 74mm
・重量：約252g
（MF-HDYBW02-GM）
・4段階の風量調整
・風速最大29m/秒、パワフル送風
・風速 1段階: 14m/秒・2段階: 20m/秒・3段階: 24m/秒・4段階: 29m/秒
・連続使用時間 約5分～30分
・サイズ 約 W44 × H131 × D87mm
・重量 約229g
【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ
【FIND MY スマートタグ】\2,280 → \1,780
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634329/
特徴
・Apple「探す」アプリで位置情報を追跡
・タグから音を鳴らして紛失物を発見
・置き忘れ通知機能付き
・軽量＆コンパクト設計で鍵や財布に最適
製品仕様
対応機器：iOS 14.5以降のiPhone / iPad
通信距離：約50m（直線）
スタンバイ時間：約6～8ヶ月
電源：ボタン電池（CR2032）
サイズ：約40 × 91 × 8.5mm（キーリング含む）
重量：約12g
【新発売】iOS専用 忘れ物防止スマートタグ各種も新発売
・Find My Tag（丸形） BL005S-BK/WH \1,780
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634343/
・Find My Mini Card BL007MU-BK/WH 【ミニカードタイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634374/
・Find My Tag防水丸形BK BL021P 【防水タイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634367/
・Find My Card BK BL011-BK 【カードタイプ】 \2,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634398/
・Find My Flashlight BK BL014-BK 【LEDライトタイプ】 \1,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634459/
・Find My Luggage Lock BK BL017-BK 【ワイヤーロックタイプ】 \2,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634466/
・Find My Luggage Tag BK BL016-BK 【縦型ネームタグタイプ】 \2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634442/
・Find My Luggage Tag BK BL016H-BK 【横型ネームタグタイプ】 \2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634435/
・Find My For Smartphone Card Stand BK BL015-BK
【スマホ用マグネット式スマホスタンドタイプ】\3,480
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634404/
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015P-BK
【スマホ用マグネット式カードホルダータイプ】\2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634411/
・Find My For Smartphone Card Holder BK BL015VB-BK
【ウォレット型スマホスタンドタイプ】\3,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634428/
特徴
・「探す」アプリで位置情報を確認
・音を鳴らして捜索できる
▼こんなときに便利
・鍵や財布に：うっかり置き忘れても、すぐに場所がわかります。
・カバンやキャリーケースに：旅行や出張先で、万が一の紛失時にも安心です。
・自転車や車に：万が一の場合の位置確認に。
・お子様の持ち物に：ランドセルや習い事バッグに取り付けて、見守りに