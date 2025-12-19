【Figma】世界で活躍中のデザイナーから命名規則のノウハウを学ぶ！1/13（火）セミナー「キャシさんのFigma講座 ～命名規則を極める！～」のアーカイブ映像を無料配信！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年1月13日（火）、Figmaを業務で使用する方を対象に、2025年7月に開催したオンラインセミナー「デザインの効率を向上させたい方必見！キャシさんのFigma講座～命名規則を極める！～」のアーカイブ映像を無料配信します。

▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166488/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166488/?rls)

※締切：2026年1月13日（火） 20：30





ブラウザ上で作動するWebデザインツール「Figma」。簡単にワイヤーフレームの作成やUIデザイン・Webデザイン・グラフィックデザインが可能なデザインツールです。また、デザインだけでなくプロトタイプの作成やフィードバックの共有も簡単に行うことができ、その利便性の高さからWebやゲームなど多くの制作現場で利用されています。そんな今“使いたいツール”の一つとして注目を集める「Figma」をもっと使いこなしたいと考える方も多いのではないでしょうか。



本セミナーでは、「命名規則」をテーマに取り上げました。プロジェクトが大規模になると、命名規則を一貫して適用することが難しくなったり、チームメンバーそれぞれが異なる命名規則を使用することで混乱が生じたりすることがよく起こります。適切に命名し管理することで、デザインシステム全体の一貫性と効率が向上します。今回は、トークンごとに適切な命名ルールについて具体例を交えてすぐに実践できるノウハウを解説しました。ご興味をお持ちの方はぜひご視聴ください。



＜注意点＞

※視聴しながら一緒に操作してみたい方は、Figmaのアカウント（無料アカウントで問題ございません）の事前取得をお願いします。当日は、作業用PCの他にオンライン（Zoom画面）視聴用の端末（PCや液晶タブレットなど）をご準備いただくことをおすすめします。



※本講座はFigmaを業務で使われている方（コンポーネントについて理解をされている方）を対象としています。講義中の制作・操作支援はございませんのでご了承ください。



<こんな方にオススメ>

・普段Figmaを使って仕事をしている方

・デザインの効率を向上させたい方

・Figmaの機能をより深く理解したい方



※アーカイブ録画配信なので、ご質問には対応しておりません。

※ワークショップ会場（FigJam）の共有はありません。ご了承ください。

※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。

【アーカイブ録画配信】デザインの効率を向上させたい方必見！ キャシさんのFigma講座 ～命名規則を極める！～

■日時

2026年1月13日（火） 19：00～20：30



■場所

オンライン開催（Zoom）



■参加対象者

・業務でFigmaを使っている中級者の方

・Figmaの基本を理解しているデザイナー



■登壇者

キャシ 氏

デジタルプロダクトデザイナー／Friends of Figma London Group Leader

プロダクトデザイン実務を重ねつつUX/UIデザインの知見を世界へ発信するシニアデジタルプロダクトデザイナー。Friends of Figma London Group LeaderとしてFigmaを活用したUXデザインの指導・メンタリングを展開。長年の海外生活を通した異文化理解力とIELTS 8.0レベルの英語力を強みにNotionテンプレートを通じて、デザイナーの海外展開をサポート。プロダクトデザインの経験を活かした実践的な指導と、グローバルな視点からのアドバイスが特徴。コーヒーとイタリアをこよなく愛する街角フォトグラファーとしての一面も持ち合わせている。

X:@uialchemistjp(https://x.com/UIAlchemistJP)



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166488/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/166488/?rls)

※締切：2026年1月13日（火） 20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「キャシさんのFigma講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼1/14（水）【アーカイブ録画配信】AIにはまだ無理!?UIデザイン4つの極意 ～AI時代に生き残るためのスキルとは？～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168954/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168954/?rls)



▼1/15（木）3D動かさナイト ONLINE ～Autodesk Flow Studioがもたらす新しいモーションデザインの世界～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169034/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169034/?rls)



▼1/15（木）2026年版！素材づくりから学ぶIllustrator基礎講座 全4回

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168881/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168881/?rls)



▼1/15（木）どう活かす？デザインの基礎知識 Vol.5「クリエイターが知っておきたいデザインとブランディング～デザインプロセスとペルソナ～」

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168853/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/168853/?rls)



▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)