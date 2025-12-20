É½»æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è Íý»öÄ¹ »ûÅçâÃ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.43 2025 Winter¡Ù¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥Ï¥Þ¤Ç¤ÎÅç¤á¤°¤ê¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿´¶³Ð¡É¤Ê¤É¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¯¤ì¤¿µ¤¤Å¤­¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò±Û¤¨¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡È¥¹¥­¥Þ¡É¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡ØºÇÄã¤Ç¤â3Çñ¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Åç¤µ¤óÎ®¤ÎÎ¹¤ÎÄó°Æ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 

¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎÂçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¤Ø¡£³¤³°¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊâ¤­ÊýÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÂç¹ñ¡Ö¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡×¤ÎÎ¹¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£

 

¡ÚHostelling Magazine vol.43¡Û https://jyh.jp/hm/no.php?vol=43

 


vol.43 É½»æ

 

 

·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä

¡Ú´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û

¡Ö¥¹¥­¥Þ¡×¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î

¾®Åç¤è¤·¤ª(·Ý¿Í)

 

¡ÚYouth Hostel Pick up¡Û

³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª

Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿

¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë

Âçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë

 

¡ÚHostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡Û

¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÂç¹ñ

¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯

 

¡ÚÏ¢ºÜ¡Û

¡þÅ´Æ»¼Ì¿¿²È Ý¯°æ ´²¡ÖÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×

¡þ¾¾Ä»¤à¤¦¤ÎÀ²¤ì¤È¤­¤É¤­Î¹¤Ó¤è¤ê

¡ûYH-GUIDE ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¤¥É

Ä¹Ìî¸©¡¿´ôÉì¸©¡¿°¦ÃÎ¸©¡¿»°½Å¸©¡¿¼¢²ì¸©

µþÅÔÉÜ¡¿ÂçºåÉÜ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡¿ÆàÎÉ¸©

 

Hostelling Magazine¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÂ¾¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ³«»Ï»þ´ü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆPDFÈÇ¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÈ¯Á÷¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö¤´½»½ê¡×¡Ö¤´´õË¾¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤Ë180±ßÊ¬¤ÎÀÚ¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¢¢°¸Àè

¢©151-0052 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®3-1

¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÆâ

ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ

Hostelling Magazine ¸ÄÊÌÇÛÁ÷·¸°¸

¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤­°ìÉô¤º¤Ä¤ÎÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

 

»ïÌÌ¥¤¥áー¥¸

 


´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー

 


Youth Hostel Pick up

 


Hostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý

 

ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡û ¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ 1Ì¾ÍÍ

¡û Âçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë ¥Ú¥¢¤´½ÉÇñ·ô(1Çñ2Æü) 1Ì¾ÍÍ

±þÊçÊýË¡¡§ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î28Æü

 

 

ÇÞÂÎ¾ðÊó

ÇÞÂÎÌ¾¡§Hostelling Magazine (¥Û¥¹¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó)

È¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü

ÊÇ¡¡¿ô¡§¥Õ¥ë¥«¥éー24¥Úー¥¸

È¯¹ÔÉô¿ô¡§80,000Éô

È¯¡¡¹Ô¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ ( https://jyh.jp )

´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡§flotlo LLC ( https://flotlo.com )

¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡§https://jyh.jp/hm/

Hostelling Magazine¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¹­Êó»ö¶È¤È¤·¤Æ½õÀ®¤ò¼õ¤±ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£