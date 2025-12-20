¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.43 2025 Winter¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è Íý»öÄ¹ »ûÅçâÃ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.43 2025 Winter¡Ù¤ò12·î20Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥Ï¥Þ¤Ç¤ÎÅç¤á¤°¤ê¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿´¶³Ð¡É¤Ê¤É¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¯¤ì¤¿µ¤¤Å¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò±Û¤¨¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡È¥¹¥¥Þ¡É¤Î²ÁÃÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡ØºÇÄã¤Ç¤â3Çñ¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Åç¤µ¤óÎ®¤ÎÎ¹¤ÎÄó°Æ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÂç·¿¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎÂçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¤Ø¡£³¤³°¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊâ¤ÊýÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÂç¹ñ¡Ö¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡×¤ÎÎ¹¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚHostelling Magazine vol.43¡Û https://jyh.jp/hm/no.php?vol=43
vol.43 É½»æ
·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ú´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¡Ö¥¹¥¥Þ¡×¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î
¾®Åç¤è¤·¤ª(·Ý¿Í)
¡ÚYouth Hostel Pick up¡Û
³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª
Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë
Âçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë
¡ÚHostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡Û
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÂç¹ñ
¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û
¡þÅ´Æ»¼Ì¿¿²È Ý¯°æ ´²¡ÖÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¡þ¾¾Ä»¤à¤¦¤ÎÀ²¤ì¤È¤¤É¤Î¹¤Ó¤è¤ê
¡ûYH-GUIDE ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¤¥É
Ä¹Ìî¸©¡¿´ôÉì¸©¡¿°¦ÃÎ¸©¡¿»°½Å¸©¡¿¼¢²ì¸©
µþÅÔÉÜ¡¿ÂçºåÉÜ¡¿Ê¼¸Ë¸©¡¿ÆàÎÉ¸©
Hostelling Magazine¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÂ¾¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ³«»Ï»þ´ü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆPDFÈÇ¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÈ¯Á÷¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö¤´½»½ê¡×¡Ö¤´´õË¾¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤Ë180±ßÊ¬¤ÎÀÚ¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢°¸Àè
¢©151-0052 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®3-1
¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÆâ
ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ
Hostelling Magazine ¸ÄÊÌÇÛÁ÷·¸°¸
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤°ìÉô¤º¤Ä¤ÎÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡û ¾®Åç¤è¤·¤ª¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ 1Ì¾ÍÍ
¡û Âçºå¹ñºÝ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë ¥Ú¥¢¤´½ÉÇñ·ô(1Çñ2Æü) 1Ì¾ÍÍ
±þÊçÊýË¡¡§ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î28Æü
ÇÞÂÎ¾ðÊó
ÇÞÂÎÌ¾¡§Hostelling Magazine (¥Û¥¹¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó)
È¯¹ÔÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü
ÊÇ¡¡¿ô¡§¥Õ¥ë¥«¥éー24¥Úー¥¸
È¯¹ÔÉô¿ô¡§80,000Éô
È¯¡¡¹Ô¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ ( https://jyh.jp )
´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡§flotlo LLC ( https://flotlo.com )
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡§https://jyh.jp/hm/
Hostelling Magazine¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¹Êó»ö¶È¤È¤·¤Æ½õÀ®¤ò¼õ¤±ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£