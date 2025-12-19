yutori¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHTH¡×¡ÖYounger Song¡×12/23(²Ð)³«ºÅ¤ÎÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA ¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Òyutori¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒÀÐµ®Å¸¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É5892¡Ë¤Ï¡¢12/23¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅ¤ÎÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢yutori¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHTH¡×¡ÖYounger Song¡×¡¢Popteen¡¢JYuno¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
yutori¤¬È¯¿®¤¹¤ë¡¢¡È¹¥¤¡É¤È¡È¼«Í³¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô¥«¥ë¥Á¥ãー¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¶Á¤¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖJYuno¡×¤Î´¶À¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÊÌ¤ä¸ÇÄê³µÇ°¡¢¥ëー¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Æー¥Þ¡ØNO LABEL¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹¥¤¡×¤ò¼«Í³¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿Ê¤à¡£yutori¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢JYuno¤Î¥Óー¥È¡¢¤½¤·¤ÆPopteen¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Ä¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì11:00¡¿³«±é13:00¡¿½ª±é18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¡§COMTEC PORTBASE(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶âÀîÄ®3-5)
¡ãÀ¸Ãæ·Ñ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì11:00¡¿³«±é13:00¡¿½ª±é18:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§Ä¶½½Âå¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://www.tiktok.com/@chojudai¡Ë
Ä¶½½Âå-ULTRA TEENS FES ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Êhttps://www.youtube.com/@ULTRATEENSChannel/featured¡Ë
Ä¶½½Âå-ULTRA TEENS FES¸ø¼°Instagram ¡Êhttps://www.instagram.com/chojudai_japan/reels/)
Ä¶½½Âå-ULTRA TEENS FES¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.tiktok.com/@chojudai¡Ë
Ä¶½½Âå-ULTRA TEENS FES¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êhttps://x.com/CHOJUDAI_JAPAN¡Ë
¢£ Ä¶½½Âå
2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢½½Âå¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¦¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¦¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÂÎ¸³·¿¥Æ¥£ー¥ó¥º¥Õ¥§¥¹¡£
¥â¥Ç¥ë¡¢YouTuber¡¢TikToker¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½½Âå¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤¬°ì½ï¤Ë
¤Ê¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê£±Æü¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£ HTH¡Êhotter than hell¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë³¤³°¥¹¥È¥êー¥È¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥í¥´¤ò¾è¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äHTH¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤ÊÇÛ¿§¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º¤Ç¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÇÉý¹¤¯ÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/hth_webstore_
TikiTok¡§https://www.tiktok.com/@hth_ai
¢£Younger Song¡Ê¥ä¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¡É¥È¥ì¥ó¥É¤òºî¤ë¼ã¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤â¤Á¡¢±´ (¡áÀ¼)¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢£ÚÀ¤Âå¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥êー¥Àー¡¢YouTube¥°¥ëー¥×¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î12»þ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥ÐーÅ·À²¡Ê¤Æ¤ó¤»¤¤¡Ë»á¤¬2021Ç¯¤Ë¤è¤ê¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/younger__song/
TikiTok¡§https://www.tiktok.com/@younger.song8
¢£ JYuno(¥æ¥Î)
·Ç¤²¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡×¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀµµÁ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»þÂå¤Î¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò²»¡¦À¼¡¦»í¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°Õ»Ö¤ä¿´¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢JYuno¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÈÍýÁÛ¤Î¶¯¤µ¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£ÉÔ°Â¤äÄË¤ß¤ò¡È¶¯¤µ¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Official Website¡§https://www.jyuno.jp X¡§https://x.com/JYuno_Official X¡§https://x.com/JYuno_Official Instagram¡§https://www.instagram.com/jyuno_o/ TikTok¡§https://www.tiktok.com/@jyuno_o
¡ãÇÛ¿®³Ú¶Ê¡ä
¡ØThe ONE¡ÊIntroduction¡Ë¡Ù
¡¡Spotify¡§https://open.spotify.com/intl-ja/album/5zZpPi2UDBFFzfyD58IS3n
¡¡Apple Music¡§https://music.apple.com/jp/album/the-one-introduction-single/1846115442
¡ØThe ONE¡ÊIntroduction / Korean Ver.¡Ë¡Ù
¡¡Spotify¡§https://open.spotify.com/intl-ja/album/125S2kHXCKE1svMkfcmjw4
¡¡Apple Music¡§https://music.apple.com/jp/album/the-one-korean-ver-single/1849639208
¢£ Popteen
º£Ç¯¤ÇÁÏ´©45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Æ¥£ー¥ó¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£2025Ç¯¤ÏÇ¯´Ö14²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÄ¶½½Âå -ULTRA TEENS FES- 2025@NAGOYA¡×¤ò¤â¤Ã¤ÆÇ¯Æâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¼çºÅ¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ä¸½¾ì¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÂª¤¨¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢TikTok¡¦Instagram¡¦YouTube¤Ê¤ÉSNS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤ò¶¯²½¡£»¨»ï¡¦Web¡¦SNS¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ZÀ¤Âå¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¼ã¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/popteen_official/
X¡§https://x.com/popteen_jp?lang=ja
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@popteen_jp
YouTube ¡§https://www.youtube.com/@PopteenTV
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òyutori
2018Ç¯4·î ÁÏ¶È¡£²²ÉÂ¤Ê½¨ºÍ¤ÎºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¸ÅÃå¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¸ÅÃå½÷»Ò¡Ù¤ò·ÁÀ®¡£¸å¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ëD2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2020Ç¯7·î ZOZO¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤òÈ¯É½¡£¡Ø9090¡Ù¡Øcentimeter¡Ù¡ØMy Sugar Babe¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡¢Instagram¤ÎÎß·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï287Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¡£2022Ç¯4·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ØF-LAGSTUF-F¡Ù¡¢8·î¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒA.Z.R¤¬yutori¥°¥ëー¥×¤Ø»²²è¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØHer lip to¡ÙÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ»á¤¬CCO¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òheart relation¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡£¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ØYZ STORE¡Ù¤ÎÅ¸³«¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤âÁ´¹ñ¤Ç57Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£2023Ç¯12·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È»Ë¾åºÇÃ»¡¦ºÇÇ¯¾¯¾å¾ì¡ÊIPO¡ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
yutori PR¡§pr@yutori.tokyo