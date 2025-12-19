²ÈÄíÍÑ¥«¥é¥ª¥±¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¡BS¥Õ¥¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ5-6-10¡¡ÉÍÎ¥µÜ¥Ñー¥¯¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹ ¼ÒÄ¹ ÀÐ¸¶Î´¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¥«¥é¥ª¥±¤Î·èÄêÈÇ¡¢²ÈÄíÍÑ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡ÖKARA¡ßKARA¡Ê¥«¥é¥«¥é¡Ë¡×¤ÎÈÎÏ©¤ò³ÈÂç¤·¡¢BS¥Õ¥¸¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖBS¥Õ¥¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÎÇä³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤é¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤è¤ê¡Ú59¡óOFF¡Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖKARA¡ßKARA¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²»¶Á¤Ç²Î¤¨¤ë¹â²»¼Á¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¨¥³ーµ¡Ç½¡¢¥Üー¥«¥ë¥«¥Ã¥È¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¤¥¯2ËÜÉÕÂ°¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖBS¥Õ¥¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢¤¼¤ÒËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤¦¤Á¥«¥é¥ª¥±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÀ½ÉÊÆÃÄ§¡Û
1.KARA¡ßKARA¥¢¥×¥ê¤Ç²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê·î³Û 1,078±ßÀÇ¹þ¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢JOYSOUND¤Î²»¸»¥µ¥¦¥ó¥É20000¶Ê°Ê¾å¤¬²Î¤¤ÊüÂê¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡Ë
2.ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇ÷ÎÏ¤¢¤ë2.1ch¡¡100W¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢
3.¥¹¥Þ¥Û¤ËKARA¡ßKARAÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤òÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª
4.Áª¶ÊÍ½Ìó¤ä¡¢±éÁÕÃæ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä¥Ü¥ê¥åー¥à¡¢¥¨¥³ーÄ´À°¤â²ÄÇ½¡ª
5.ºÎÅÀµ¡Ç½¤âÆâÂ¢¡£²èÌÌ¤Ë²»Äø¥Ðー¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢²Î¤ÎÎý½¬¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê
6.¹âÀÇ½AndroidTV¤òÅëºÜ¡£YouTube¡¢TVer¡¢FOD¡¢PrimeVideo¤Ê¤ÉÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
7.ÄãÃÙ±ä¥Þ¥¤¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Þ¥¤¥¯²»À¼¤¬¶ËÎÏ¤º¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë
8.ARCÂÐ±þ¤ÎHDMIÃ¼»Ò
BS¥Õ¥¸¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡EC¥µ¥¤¥È(https://www.bsfuji.shop/shopdetail/000000000901/)¡¡
¥«¥é¥ª¥±°¦¹¥¼ÔÉ¬·È¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹2ËÜÆ±º¡£²»À¼¥ê¥â¥³¥ó¤ÇÁª¶Ê¤â²ÄÇ½¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó Âè3À©ºîÉô¡¡¥«¥é¥ª¥±¥µ¥¦¥ó¥É¥ÐーÀëÅÁÃ´Åö
TEL¡§03-3547-4850
MAIL¡§kara_info@kyodo-tv.co.jp
¢£²ÈÄíÍÑ¥«¥é¥ª¥±¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡ÚInstagram¡Û¡¡https://www.instagram.com/kara_kara_soundbar/
¡ÚYouTube¡Û¡¡https://www.youtube.com/@KARAxKARAch