¡Ú2025¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡ÛÀ»Ìë¤ËÂçÀÚ¤ÊÊý¤È³Ú¤·¤àXmas¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡ªCafe&Dining ballo ballo¶äºÂÅ¹¡¦½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
°û¿©»ö¶È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨¥ë¥Ç¥£ー¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÂ¼ ¾ù¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3223¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Cafe¡õDining balloballo¶äºÂÅ¹¡¦½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¸ÂÄê¥Ç¥£¥Êー¥×¥é¥ó¤Î¤´Í½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤ªÀÊ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¹¤ë±ê¤Î±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥°¥ê¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥Ù ¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤ä¡Öµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥íー¥¹¥È¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¡¦¥ëー¥¸¥å¡×¡¢¡Ö¿¿Âä¤Î¥°¥ê¥ë¡¡¥×ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¥·¥ç¥³¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢Á´9ÉÊ¥×¥é¥ó¤È¡¢¡Ö¹ñ»ºÆÚ¤Î¥íー¥¹¥È¡¡¥Ð¥¸¥ë¤È¥Óー¥Ä¤Î¥½ー¥¹¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ëÁ´5ÉÊ¥×¥é¥ó¡£
ÎãÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÀÊ¤Î³ÎÊÝ¤ÏÁá¤á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙURL¡Ê¶äºÂÅ¹¡Ë¡§https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13148124/
¤´Í½Ìó¡¦¾ÜºÙURL¡Ê½ÂÃ«Å¹¡Ë¡§https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13116693/
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ú¡ÚXmas¸ÂÄê¡ÛÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò³Ú¤·¤à¡¡¥·¥§¥Õ¸·Áª¤ÎÁ°ºÚ¤äµí¥Õ¥£¥ì¤Î¥¹¥Æー¥¤È¿¿Âä¤Î¥°¥ê¥ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥é¥ó¥Ù¤¹¤ë¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´9ÉÊ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥³ー¥¹²Á³Ê¡§ 8,000±ß¡Ê¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤Î¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ²Á³Ê¡Ë
¢ã¥³ー¥¹ÆâÍÆ¢ä
¢£balloballo¸·ÁªÁ°ºÚ¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¾®¥¨¥Ó¤Î¥»¥Óー¥Á¥§
¡¦Çò¹Ç»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥¹¥¤ー¥È¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ìー¥¼»ÅÎ©¤Æ
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó»º¥Ï¥à¡¦¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥Î
¡¦¹ç³û¥íー¥¹¤Î¥ê¥¨¥Ã¥È
¡¦¥¤¥¨¥íー¥¥ã¥í¥Ã¥È¤Î¥é¥Ú¡¡¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³
¢£¥Õ¥ëー¥Ä¤È¥Ïー¥ÖÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ
¢£Æî±»¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¡¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯
¢£¿¿Âä¤Î¥°¥ê¥ë¡¡¥×ー¥ë¥Ö¥é¥ó¥½ー¥¹
¢£¥°¥ê¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥Ù ¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¡
¢£¤ª¸ýÄ¾¤·¤Î¥½¥ë¥Ù
¢£µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥íー¥¹¥È¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¡¦¥ëー¥¸¥å
¢£Xmas¥É¥ë¥Á¥§
¶äºÂÅ¹¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13148124/party/280740823
½ÂÃ«Å¹¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13116693/party/284303983
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÚXmas¸ÂÄê¡ÛÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò³Ú¤·¤à¡¡¤ªÅ¹¸·Áª¤ÎÁ°ºÚ¤ÈÆÚ¥íー¥¹¥È´®Ç½¤¹¤ëÁ´5ÉÊ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥³ー¥¹²Á³Ê¡§ 6,000±ß¡Ê¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¤Î¥¯ー¥Ý¥óÍøÍÑ²Á³Ê¡Ë
¡Ô¥³ー¥¹ÆâÍÆ¡Õ
¢£Æî±»¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¡¥Õ¥©ー¥à¥ß¥ë¥¯
¢£¥°¥ê¥ë¥É¥Õ¥é¥ó¥Ù¥Áー¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¡
¢£¹ñ»ºÆÚ¤Î¥íー¥¹¥È¡¡¥Ð¥¸¥ë¤È¥Óー¥Ä¤Î¥½ー¥¹
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥É¥ë¥Á¥§
¢£Cafe&Dining ballo ballo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Êª¤ÎÍÒ¾Æ¤¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÁÏºî¥Áー¥ºÎÁÍý¤Ê¤É¤¬¥ï¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëcafe & dining¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¶ÍÒ¤Ç¾Æ¤¤¢¤¬¤ë¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÍÒ¾Æ¤¥Ô¥¶¤äËÉÙ¤Ê¾®»®¥á¥Ë¥åー¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ê¥Ü¥È¥ë¥ï¥¤¥ó¡¢¼«²ÈÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Cafe & Dining ballo ballo ¶äºÂÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂÀ¾£³-£± ¶äºÂ¥¤¥ó¥º£±-£²³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3561-7260
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～²Ð¡¦½ËÆü¡¡¡¡11:30～22:30¡ÊLO¡§21:30¡Ë¡¢¿å～ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¡¡11:30～23:00¡ÊLO¡§22:00¡Ë
¢¨·î～¶â¡§15:00～17:00 ¤ÏCLOSE
URL¡¡¡¡¡§https://www.dd-holdings.jp/shops/balloballo/ginza
Cafe & Dining ballo ballo ½ÂÃ«Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®12-18 ¥Ï¥ó¥º½ÂÃ«Å¹B£±³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3464-0086
±Ä¶È»þ´Ö¡§Æü～²Ð¡¦½ËÆü¡¡¡¡11:30～22:30¡ÊLO¡§21:30¡Ë¡¢¿å～ÅÚ¡¦½ËÁ°Æü¡¡11:30～23:00¡ÊLO¡§22:00¡Ë
URL¡¡¡¡¡§https://www.dd-holdings.jp/shops/balloballo/shibuya