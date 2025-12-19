¡ÚTGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡Û FLAIR¤ÎÌ¤Íè¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ö¤ò¡£¡ØÂè3²óJAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026¡Ù2026Ç¯3·î8Æü(Æü) ²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡TGI Fridays Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¿°Ê²¼¡§TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡Ë¤¬¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÀ¤³¦41¤«¹ñ¤Ç450Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó¡ÖTGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥³ー¥¹¥È¥¬¥ìー¥¸¥×¥é¥¹¤Ç ¡ØÂè3²ó JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five 2026 /Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー·èÄêÀï¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊFLAIR¡Ë¤ò ¡Öµ»½Ñ¶¥µ»¡× ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤òËÂ¤°Ê¸²½¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ ¡È¥ÐーÊ¸²½¡É ¤È¡È³Ú¤·¤µ¡É¤ÎDNA¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢FLAIR¤¬Ì¤Íè¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢º£Ç¯¤âÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
JAPAN FLAIR DREAM GAME High-Five
FLAIR¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶È³¦´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ä²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢FLAIR¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¡¢FLAIR¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¼çÌò¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Ï¡¢FLAIR¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë¤³¤È¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¤ÎÊý¸þÀ¡Ã¡Éµ»½Ñ¡È¡¡¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¡È ¡ÈÊª¸ìÀ¡É
¢£ËÜÂç²ñ¤¬½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢
¡¦¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î±éµ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«
¡¦¡¡¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¦¡¡´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤É¤ì¤À¤±Æ°¤«¤»¤¿¤Î¤«
¡Ö¥·¥çー¥Þ¥ó·¿FLAIR¡×¤ò¼´¤Ë¡¢Êª¸ìÀ¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¿Í¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë²ÁÃÍ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2024
High-Five 2024
High-Five 2024
High-Five 2024
High-Five 2024
High-Five 2024
Âè3²ó Á´ÆüËÜNo.1¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー·èÄêÀï¡ª ³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û¡¡2026Ç¯ 3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û¡¡YOKOHAMA COAST garage+/ ²£ÉÍ¥³ー¥¹¥È¥¬¥ìー¥¸¥×¥é¥¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç 2-14-9 ¥¢¥½¥Ó¥ë B1F
https://gp.yokohama-coast.com/about/?id=access
¡Ú²ñ¾ìºÇ´ó¤ê±Ø¡Û¡¡JR²£ÉÍ±Ø ¤ß¤Ê¤ßÅì¸ýÄÌÏ©Ä¾ÄÌ¡¢²£ÉÍ±ØÅì¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬
¡Ú¼çºÅ¡Û TGI FRIDAYS JAPAN
Âç²ñÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¡¦¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー±þÊç¥¨¥ó¥È¥êー¿½¹þ³µÍ×Â¾¤Ï¡¢
2025Ç¯1·î¤Ë ¿ï»þ¡¢TGI FRIDAYS¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
High-Five 2025
Flair Bartending/ ¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¤È¤Ï
Flair Bartending (¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°)¤Ï¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬¥Ü¥È¥ë¤ä¥·¥§ー¥«ー¡¢¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¶Ê·ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤êÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¤Îµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ò¡¢¥Õ¥ì¥¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥¢(flair) ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥¢ー¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º ¤Î¹Ö»Õ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ïー¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬ºî¤ë¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë
TGI FRIDAYS¤ÎÎò»Ë
1965Ç¯ ¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¡¢¡ÖIn Here, It¡Çs Always Friday¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¶âÍËÆü¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿ÌóÂ«¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¥Þ¥ó¤¬¡¢TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Î°ì¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Ê¥à¡õ¥Ù¥¤¥êー¥µー¥«¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡ÖÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥·¥çー¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤Î¤â¤È¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÌÏÍÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡ÖÆÈ¿È¼Ô (Singles) ¤Î¤¿¤á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤È¤Ï
¡ØT.G.I.F¡ÊThank Goodness It¡Çs Friday¡Ë=¤ä¤Ã¤¿¡ªº£Æü¤Ï¶âÍËÆü¤À¡ª¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëTGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º¤Ï¡¢1965 Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢1999 Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç 13Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦ 41¥«¹ñ¤Ç450 Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¡õ¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÎÁÍý¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼° HP¡Û https://www.tgifridays.co.jp/
TGI ¥Õ¥é¥¤¥Çー¥º Á´13Å¹ÊÞ
¢£½ÂÃ«¿ÀÆîÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-19-3 ¥Ï¥¤¥Þ¥ó¥Æ¥ó¿ÀÆî¥Ó¥ë2F
050-3204-0455
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/
¢£¸¶½ÉÅ¹
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-3-2
050-3173-8906
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/
¢£ÃÓÂÞÅ¹
ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-13 auneÃÓÂÞ2³¬
050-3188-6064
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/
¢£¾åÌîÃæ±ûÄÌ¤êÅ¹
ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-9-6 ¥Ê¥¬¥Õ¥¸¥Ó¥ëËÜ´Û2F
050-3605-5444
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/
¢£Ä®ÅÄÅ¹
ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6-9-18 TN¥¹¥¯¥¨¥¢2F
050-3199-4227
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/
¢£Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£Å¹
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61 ¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¥Ó¥ë1F
050-3647-1602
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/
¢£¤ªÂæ¾ì¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì1-7-1 ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì6F
050-3196-3586
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/
¢£ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥óÅ¹
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ2-1-8 ½»Í§ÉÔÆ°»º¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥Æ¥£ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥ó5F
050-3188-9600
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/
¢£¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥êÅ¹
ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÉñÉÍ1-4 ¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê4F ¥·¥§¥Õ¥¹¡¦¥í¥¦
050-3198-7135
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/
¢£²£ÉÍÀ¾¸ýÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èËÌ¹¬1-1-13 ²£ÉÍ±ØÁ°¥Ó¥ë1F
050-3159-7111
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/
¢£MM21¥¯¥í¥¹¥²ー¥ÈÅ¹ (¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤)
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®1-101-1 ¥¯¥í¥¹¥²ー¥È3F
050-3196-6067
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/
¢£Ì¾¸Å²°µ×²°ÂçÄÌÅ¹
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó3-15-10 Àè2³¬ RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4
050-3200-0791
https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/
¢£¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ìÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®281
KAAT¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì 1³¬
TEL: 050-1724-9418
https://www.tgifridays.co.jp/wp/find-us/kaat/
